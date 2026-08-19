Nhận định Việt Nam vs Malaysia: Hóa giải ‘lời nguyền,’ tiến vào chung kết!

Tấm vé vào chơi trận chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp chỉ còn cách đội tuyển Việt Nam hơn 90 phút thi đấu nữa trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Khoảng cách 2 bàn ở trận bán kết lượt đi là một lợi thế lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên nếu “mổ băng” phân tích kỹ càng những diễn biến trên sân vận động Kuala Lumpur, có thể khẳng định Malaysia sẽ không để Xuân Son và các đồng đội trải qua một trận đấu dễ dàng ở lượt về, đặc biệt khi “Hổ Mã Lai” giờ đây đã bị dồn vào thế chân tường.

Tương tự thế trận ở cặp bán kết 1 giữa Singapore và Thái Lan trên sân Jalan Besar, hai đội bóng chủ nhà dù đều sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương, nhưng trong một ngày mà các chân sút tỏ ra vô duyên trước khung thành, cả Singapore và Malaysia sau cùng đều đã phải nhận những thất bại với cách biệt 2 bàn.

Riêng với Malaysia, đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có nhiều thời điểm khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam phải chao đảo.

Tốc độ cùng nền tảng thể lực sung mãn của những chân chạy cánh như Mohamadou Sumareh và Pavithran Gunalan thực sự đã khiến Trương Tiến Anh hay Văn Vĩ phải có một ngày làm việc hết công suất, và thậm chí còn suýt buộc thủ thành Lê Giang Patrik phải “đi tắm sớm” nếu như không có sự can thiệp kịp thời của công nghệ VAR.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước tốc độ của các tiền vệ bên phía Malaysia. (Ảnh: aseanutdfc)

Tuy nhiên, vấn đề của Malaysia là sau khi “lướt” qua được các chướng ngại thì những pha xử lý cuối cùng của các chân sút lại không có được sự sắc bén cần thiết. Hoặc pha treo bóng vào của Sumareh đi quá sâu và không vượt qua được tầm truy cản của Lê Giang Patrik, hoặc pha đột phá và tự mình dứt điểm của Gunalan lại đưa bóng đi lệch quá xa so với khung thành.

Nếu không kịp thời điều chỉnh lại “thước ngắm,” viễn cảnh lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình sẽ càng trở nên xa vời đối với các học trò của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

Trước thềm trận bán kết lượt về, “thuyền trưởng” của Malaysia đã “lên dây cót” tinh thần cho toàn đội, khi nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ với chiến thắng 4-2 của “Những chú hổ Mã Lai” trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình ở kỳ AFF Cup năm 2014.

Dù khẳng định bối cảnh vào thời điểm hiện tại đã có nhiều sự thay đổi so với ký ức cách đây 12 năm, nhà cầm quân Tan Cheng Hoe vẫn kỳ vọng các học trò có thể tái hiện tinh thần quật cường như cách Malaysia đã từng tạo nên kỳ tích trong quá khứ.

Bài học từ lịch sử là một lời nhắc nhở quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. “Binh đoàn Rồng Vàng” càng có lý do để thận trọng ở trận lượt về, khi trong quá khứ đội tuyển Việt Nam chưa từng vượt qua Malaysia ở vòng đấu bán kết.

Hóa giải “lời nguyền” cần đến "phép thuật", và trùng hợp là trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đang có một vị “pháp sư” với khả năng dụng binh tài tình, đã tạo nên chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp - một thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

“Công thức” tạo nên chiến thắng của huấn luyện viên Kim Sang-sik gồm sự thận trọng, “biết mình biết người” trong đấu pháp, khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân và cả sự đồng hành của yếu tố may mắn - những điều đã được thể hiện rõ qua chiến thắng trước Malaysia ở trận lượt đi.

Sự thận trọng và những quyết định 'biết mình, biết người' là dấu ấn trong phong cách huấn luyện của 'phù thủy' Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Với lợi thế “gác” trước đối thủ 2 bàn, thầy Kim nhiều khả năng sẽ ưu tiên nhiệm vụ phòng ngự. Trong trường hợp Văn Vĩ không đảm bảo thể lực để xuất phát ngay từ đầu, Đoàn Văn Hậu có thể là sự lựa chọn thay thế.

Một trường hợp khác mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tính đến phương án xoay tua là vị trí của tiền đạo Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 đã thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận lượt đi và phải nhận một thẻ vàng, có nguy cơ vắng mặt ở chung kết lượt đi nếu nhận thêm án phạt. Sự điều chỉnh có thể mang tên Hai Long, cầu thủ sẵn sàng tạo ra đột biến bằng tốc độ như đã thể hiện ở trận gặp Indonesia.

Malaysia sẽ buộc phải mạo hiểm dâng cao tấn công để san lấp cách biệt ở trận lượt đi. Khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của “Hổ Mã Lai” sẽ là “mỏ vàng” chờ những chân sút của đội tuyển Việt Nam khai thác.

Một chiến thắng trên sân nhà sẽ không chỉ đảm bảo cho tấm vé vào chung kết, mà còn là “tuyên ngôn” đanh thép của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik về sức mạnh cũng như vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia./.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ vấn đề tuyển Việt Nam cần cải thiện ở trận gặp Malaysia Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ ra đội tuyển Malaysia với hai chân chạy cánh là Mohamadou Sumareh và Pavithran Gunalan đã khai thác khá hiệu quả khoảng trống phía sau hai biên của đội tuyển Việt Nam.