Thi lại ở Tuyên Quang: Bảo đảm quyền xét tuyển đại học của thí sinh có kết quả hợp lệ

Ngày 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi lần 2 của các thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2026; công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo, nếu có, hoàn thành chậm nhất ngày 28/8/2026.

Liên quan đến công tác xét tuyển đại học, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học của các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang vẫn được Hệ thống của Bộ lưu giữ.

Khi các thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện tham gia xét tuyển, hồ sơ của các em sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Thảo, các thí sinh này vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và yêu cầu của chương trình đào tạo như các thí sinh khác.

Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ, đồng thời không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác.

Các cơ sở giáo dục đại học nơi những thí sinh này đăng ký xét tuyển có trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu đầy đủ dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện phương án xử lý thống nhất, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Với kết quả thi lần 2, thí sinh có thể đối chiếu tổng điểm với điểm chuẩn của các cơ sở đào tạo để xác định khả năng trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt xét tuyển chung.

Trường hợp thí sinh có kết quả đáp ứng mức điểm trúng tuyển và các điều kiện xét tuyển đã công bố, cơ sở đào tạo sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định, trên cơ sở năng lực và nguyện vọng của từng thí sinh.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra vụ việc sai phạm tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang. Cơ quan công an tiếp tục điều tra theo nguyên tắc làm rõ đến đâu, xử lý đến đó; không bỏ sót hành vi vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Những thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ bị xem xét, xử lý căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi vi phạm cụ thể, kể cả trong trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc xử lý vụ việc vừa phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh có kết quả thi hợp lệ, bảo đảm công bằng trong công tác tuyển sinh đại học năm 2026./.

Không có điểm 10 trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang Ở môn Toán - môn từng có tới 147 điểm 10 trong kỳ thi chính thức trước đó - mức điểm cao nhất trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là 9,5.

​