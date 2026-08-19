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Du lịch y tế Việt Nam: Từ thị trường 1-2 tỷ USD đến mục tiêu 750.000 lượt khách

Dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đón khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, phát huy năng lực y tế và lợi thế chi phí.

Dương Linh
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Việt Nam đang từng bước phát triển du lịch y tế, với khoảng 300.000 lượt khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm, tổng chi tiêu ước 1-2 tỷ USD. Dự thảo Đề án giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á. Với hệ thống 2.107 bệnh viện, hơn 339.000 giường bệnh và trên 105.000 bác sĩ, Việt Nam có nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và du lịch./.

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