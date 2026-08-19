Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn, nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay Pháp. Cách mạng Tháng Tám thành công tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Kinh tế tăng trưởng ổn định, không ngừng mở rộng quy mô

Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến mùa Thu năm 2026 là hành trình 81 năm đầy thử thách nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Dân tộc Việt Nam đã đi qua các cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước; vượt qua những năm tháng khó khăn sau chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới.

Từ một đất nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô lớn, một quốc gia có độ mở cao, một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, bốn thập niên đổi mới đã chứng minh sức sống của đường lối phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Từ một nền kinh tế quy mô nhỏ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Đây là kết quả đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cơ sở quan trọng để nền kinh tế tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cùng với tăng trưởng, quy mô thương mại quốc tế của Việt Nam không ngừng mở rộng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 930 tỷ USD, mức cao kỷ lục, xuất siêu 20,03 tỷ USD, đánh dấu năm thứ mười liên tiếp Việt Nam xuất siêu.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may, máy móc, nông sản, thủy sản... ngày càng có vị trí trên thị trường quốc tế. Sáu tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21%. Nhập khẩu cũng tăng mạnh, phản ánh nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và đầu tư.

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Việt Nam cũng ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 45.416 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 529,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 350,22 tỷ USD, bằng khoảng 66,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2%. Việt Nam từng bước chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và phát triển bền vững.

Du lịch cũng trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng và quảng bá hình ảnh đất nước. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 20% so với năm 2024. Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%.

Những con số đó cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của ngành du lịch trên bản đồ thế giới.

Hạ tầng và không gian phát triển ngày càng được mở rộng

Cùng với tăng trưởng kinh tế, diện mạo đất nước thay đổi từng ngày. Những tuyến cao tốc nối dài Bắc-Nam, những cây cầu lớn vượt sông, các cảng biển, sân bay, đô thị mới và các công trình hạ tầng chiến lược đã tạo nên mạng lưới kết nối ngày càng đồng bộ, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý; đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa các vùng, các trung tâm sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Sân bay Long Thành tháng 7/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3.345 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường bộ ven biển. Những cây cầu hiện đại, như: cầu Nhật Tân, cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận, cầu Vĩnh Tuy… không chỉ giúp việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn mà còn là biểu tượng của sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông Việt Nam.

Các sân bay quốc tế, như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng cũng được mở rộng, nâng cấp. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành một đầu mối hàng không quan trọng của khu vực khi đưa vào khai thác, góp phần nâng cao năng lực kết nối của Việt Nam với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, việc đưa vào khai thác hệ thống tàu điện đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra một chương mới trong việc phát triển giao thông công cộng, góp phần giảm tải áp lực lên hệ thống đường bộ và cải thiện chất lượng sống đô thị.

Metro Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng với đầu tư hạ tầng vật chất, năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tổ chức không gian phát triển của đất nước, khi Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố.

Việc sắp xếp này không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo điều kiện hình thành những cực tăng trưởng và động lực phát triển mới.

Cùng với đó, từ ngày 1/7/2025 toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị chính thức chuyển đổi sang vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là một bước cải cách có tính chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, khẳng định chủ trương đổi mới là đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Cán bộ Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Thư Lâm tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, giai đoạn tới cần tập trung nâng cao chất lượng vận hành, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Những thay đổi trên cho thấy Việt Nam không chỉ phát triển về quy mô mà còn đang chủ động đổi mới phương thức quản trị, tạo nền tảng thể chế cho một giai đoạn phát triển mới.

Phát triển vì con người - thước đo của tiến bộ

Nếu tăng trưởng kinh tế là động lực thì con người chính là mục tiêu và chủ thể của quá trình phát triển. Qua 81 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Công cuộc giảm nghèo là một trong những thành tựu nổi bật. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) trên cả nước đã giảm xuống còn 2,95%. Đây là kết quả của hàng loạt chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, hệ thống bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi cũng được triển khai mạnh mẽ, góp phần tạo ra một xã hội công bằng hơn, với những cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.

Đặc biệt, thành công của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025 là một minh chứng sinh động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau."

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Lĩnh vực y tế cũng đạt nhiều thành tựu. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã giảm mạnh, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng đáng kể. Hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân ngày càng được mở rộng, với hơn 95,2% dân số tham gia. Việt Nam đã làm chủ những kỹ thuật y khoa tiên tiến như ghép tạng, điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch, phẫu thuật nội soi từ xa... Những tiến bộ này không chỉ giúp cứu chữa cho hàng triệu bệnh nhân mà còn giúp y tế Việt Nam tiệm cận với trình độ y học khu vực và thế giới.

Giáo dục tiếp tục được xác định là quốc sách hàng đầu. Một dấu mốc có ý nghĩa xã hội sâu sắc là từ năm học 2025-2026, Nhà nước thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập trên phạm vi cả nước.

Từ năm học 2026-2027, nhiều địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Các chính sách này góp phần giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và thể hiện quyết tâm xây dựng một nền giáo dục công bằng, toàn diện.

Cùng với đó, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển. Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, góp phần khẳng định bản sắc, sức sống và giá trị của văn hóa Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng phong phú; nhiều sản phẩm văn hóa Việt Nam từng bước vươn ra thị trường quốc tế, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Việc tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, cùng sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, thời trang và các ngành công nghiệp sáng tạo cho thấy văn hóa đang ngày càng tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế-xã hội.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực phát triển mới

Trong hành trình 81 năm xây dựng và phát triển đất nước, khoa học-công nghệ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc gia. Nếu những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, khoa học-công nghệ chủ yếu phục vụ kháng chiến, kiến quốc, sản xuất và khắc phục hậu quả chiến tranh, thì trong thời kỳ đổi mới, lĩnh vực này từng bước trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước yêu cầu phát triển mới, Đảng đã có bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, đặc biệt với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Tinh thần này tiếp tục được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, với yêu cầu đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Lực lượng đoàn thanh niên cơ sở tích cực hỗ trợ người dân thực hiện "Bình dân học vụ số". (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Việt Nam đã từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học; nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã vươn ra thị trường quốc tế. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp Việt Nam thứ 44/139 nền kinh tế, tiếp tục thuộc nhóm các quốc gia có thứ hạng cao trong khu vực.

Cùng với đó, chuyển đổi số đang làm thay đổi ngày càng sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản lý và đời sống xã hội. Các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, kết nối, khai thác trong nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì thế đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để Việt Nam rút ngắn quá trình phát triển, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và từng bước chuyển từ lợi thế về nguồn lực sang lợi thế về tri thức, sáng tạo. Đây là một trong những động lực quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao

Đến nay Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, có quan hệ ngoại giao rộng mở, tham gia sâu vào các cơ chế hợp tác đa phương và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước lớn. Việt Nam cũng tham gia hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đồng thời ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Những dấu ấn tại Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM và nhiều diễn đàn đa phương cho thấy Việt Nam không chỉ hội nhập để phát triển mà còn ngày càng chủ động đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam còn được thể hiện rõ qua vai trò ngày càng chủ động tại các cơ chế đa phương. Tháng 10/2025, Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ cao nhất Nhóm châu Á-Thái Bình Dương.

Đặc biệt, năm 2026, hình ảnh Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế được khắc họa sinh động qua việc cử 124 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sang Venezuela tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả trận động đất ngày tháng 6/2026.

Đoàn cứu hộ Việt Nam triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau trận động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Việt Nam ngày càng chuyển mạnh từ tham gia sang chủ động đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang chủ động kiến tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân ngày càng gắn kết, góp phần mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước và bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

81 năm kể từ mùa Thu năm 1945 là một hành trình đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Từ một đất nước vừa giành được độc lập, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, Việt Nam đã từng bước xây dựng một quốc gia hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập.

Những thành tựu đã đạt được chính là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Bước vào giai đoạn mới, với nền tảng đã được tạo dựng, Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc./.

Cách mạng Tháng Tám 1945: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc, khẳng định thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. ​ ​