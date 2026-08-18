TP. Hồ Chí Minh: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm tại Xã Thường Tân

Ngày 18/8, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm tại khu vực mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đây là kết quả bước đầu quan trọng sau hai ngày khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.

Theo thông tin ban đầu, các liệt sĩ được chôn cất tại khu vực giếng nước của làng vào các năm 1968 và 1970. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm, quy tập tại hiện trường.

Các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ còn lại trong khu mộ tập thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau 2 ngày thi công liên tục, lực lượng tìm kiếm đã xử lý gần 1.000 mét khối đất, mở rộng khu vực miệng giếng gần 10 mét và đào sâu khoảng 10 mét. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự tỉ mỉ trong từng thao tác, các chiến sĩ đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ. Hiện công tác bảo quản và di dời hài cốt đang được thực hiện theo đúng nghi thức, quy trình quy định.

Theo nguồn tin từ chính quyền xã Thường Tân và người dân địa phương cung cấp, khu mộ tập thể này có 5 liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong nhiều năm qua, bà con nhân dân địa phương thường xuyên chăm sóc, hương khói cho khu mộ và luôn mong mỏi sớm tìm thấy hài cốt các liệt sĩ để đưa về an táng, đoàn tụ cùng gia đình, người thân.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ trong quá trình tìm kiếm tại khu vực mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ là kết quả quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, thể hiện trách nhiệm sâu sắc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đây cũng là hành động tri ân thiêng liêng đối với những người con ưu tú đã không tiếc máu xương hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ còn lại trong khu mộ tập thể. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn tiến hành các bước xác minh, giám định cần thiết để làm rõ thông tin, danh tính các liệt sĩ đã được tìm thấy, tạo cơ sở để bàn giao cho gia đình và địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Sau khi tìm thấy hài cốt, lực lượng chức năng sẽ bàn giao cho gia đình và địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục với hy vọng sớm tìm thấy đầy đủ các liệt sĩ còn lại, góp phần xoa dịu nỗi đau và thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc./.