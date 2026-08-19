Tây Ninh: Trọn nghĩa tri ân trên hành trình tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ

Mỗi phần hài cốt liệt sỹ được tìm thấy là thêm một người trở về với quê hương, gia đình sau những năm tháng dài chờ đợi.

Bằng nghĩa tình và trách nhiệm, Tây Ninh đang triển khai đồng bộ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” từng bước đưa những người đã hy sinh trở về, để mỗi phần mộ được xác định, mỗi cái tên được tìm lại là một lời tri ân trọn vẹn với những người đã dành cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Tập trung cao độ, không bỏ sót nhiệm vụ

Những ngày này, tại các địa bàn có thông tin về mộ liệt sỹ, các lực lượng liên quan đang khẩn trương xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt. Tại 13/18 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng y tế vẫn đang miệt mài lấy mẫu hài cốt từ những phần mộ chưa xác định được thông tin.

Các mẫu được vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ theo quy định, phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi và gia đình.

Ở Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, xã Tân Biên, chị Phạm Thị Phượng Kiều, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tân Biên, cùng cán bộ, chiến sỹ cẩn trọng thực hiện từng công đoạn lấy mẫu.

Theo chị Kiều, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Vì vậy, mỗi mẫu hài cốt đều được thực hiện thận trọng, đúng quy trình, bảo đảm chính xác, phục vụ giám định ADN, góp phần đưa các liệt sỹ chưa xác định được danh tính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Hài cốt sau khi được lấy mẫu được cán bộ, chiến sỹ trang trọng đưa trở lại phần mộ, bảo đảm sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Trong đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin” từ ngày 5-11/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã thu nhận hơn 5.751 mẫu ADN của thân nhân cho hơn 4.000 liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Việc thu nhận được thực hiện đồng bộ tại 96/96 xã, phường, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra sai sót, khiếu nại hoặc phản ánh liên quan.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm ADN sau khi thu nhận được bảo quản, chuyển về Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học GeneViet theo quy định, phục vụ giám định, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ và đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, tỉnh đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các địa bàn trọng điểm; hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia; tăng cường đôn đốc, kiểm tra và ưu tiên nguồn lực cho cơ sở, các lực lượng làm nhiệm vụ.

Mẫu hài cốt sau khi lấy được xử lý, bảo quản theo quy định để phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tỉnh cũng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin; khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, nhất là mộ liệt sỹ tập thể; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, trang thiết bị chuyên dùng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Quốc gia, xây dựng kế hoạch triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm," bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu được giao, không bỏ sót nội dung và yêu cầu đề ra.

Tìm kiếm 440 mộ liệt sỹ tại 8 tỉnh của Campuchia

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tiếp tục được triển khai, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các Anh hùng liệt sỹ; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ.

Trong giai đoạn XXVI, Đội K70 tiếp tục được Quân khu 7 tăng cường, phối hợp Đội K71 và K73 thực hiện khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại 8 tỉnh thuộc Campuchia với 143 thông tin, tương ứng 440 mộ liệt sỹ.

Cụ thể, Đội K70 thực hiện tại Kampong Cham và Tbong Khmum, dự kiến tìm kiếm 105 mộ; Đội K71 tại Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, dự kiến tìm 181 mộ; Đội K73 tại Svay Rieng, Battambang và Pailin, dự kiến tìm 154 mộ liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết Ban Chỉ đạo tỉnh xác định phương châm giai đoạn 26 là “Phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó, làm dứt điểm; không phân biệt địa bàn được phân công, thời gian tìm kiếm trên đất bạn không chỉ giới hạn mùa khô mà tìm kiếm, quy tập cả mùa mưa nếu có thông tin; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung rà soát kỹ địa bàn từng khu vực đã đào tìm với tinh thần lấy được hài cốt liệt sỹ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị."

Cán bộ, chiến sỹ Đội K71 cẩn trọng bóc tách từng lớp đất trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Mục tiêu mùa khô 2026-2027 là cơ bản tìm kiếm hết 143 vị trí có thông tin mộ liệt sỹ đã được cung cấp; đồng thời tiếp tục vận động nhân dân cung cấp thông tin mới về mộ, vị trí chôn cất liệt sỹ cho đến khi không còn thông tin có thể tìm kiếm.

Theo kế hoạch, ngày 21/8/2026, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ và tiễn các Đội K70, K71, K72, K73 sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt. Các Đội K thực hiện nhiệm vụ đến ngày 30/6/2027.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, lễ xuất quân nhằm thể hiện sự trân trọng, biết ơn, tri ân những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời động viên cán bộ, chiến sỹ 4 Đội K phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, tổ chức Lễ xuất quân trang trọng và an toàn.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu quy tập được từ 30-40 hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức lễ đón, lễ truy điệu, an táng từng đợt.

Kết thúc giai đoạn 26, các Đội K cùng phía bạn đánh giá kết quả phối hợp, tổ chức lễ tưởng niệm, hồi hương hài cốt liệt sỹ. Hài cốt và di vật liệt sỹ được bàn giao để an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Hưng-Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Từ những phần mộ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sỹ đến những địa bàn xa xôi trên đất Campuchia, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ vẫn đang được tiếp nối.

Mỗi mẫu hài cốt, mỗi thông tin được xác minh và mỗi phần mộ được tìm thấy đều góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, gìn giữ trọn vẹn đạo lý “uống nước nhớ nguồn”./.

Bền bỉ giữa đại ngàn, tìm đưa liệt sỹ về với đất mẹ Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin từ nhân chứng lịch sử ít đi nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên trì từng dấu vết, quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sỹ về an nghỉ cùng đồng đội.