Các tỉnh, thành phía Nam tăng cường phối hợp trong công tác ngoại giao nhân dân

Ngày 18/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 3 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 9 tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng hoạt động những tháng cuối năm và ký kết Giao ước thi đua năm 2026.

Tại Hội nghị, các đơn vị gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đồng Nai và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Long, đã thống nhất Quy chế hoạt động, ký kết Giao ước thi đua năm 2026 với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.”

Theo đó, trong thời gian tới, các cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của 9 tỉnh, thành phố phía Nam sẽ tăng cường phối hợp tổ chức hoặc mời tham dự các sự kiện, hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước do địa phương trong Cụm tổ chức; phối hợp tổ chức hoặc mời tham dự các hoạt động xúc tiến, vận động phi chính phủ nước ngoài thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin; giới thiệu, kết nối các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế với các địa phương trong Cụm nhằm mở rộng hợp tác, vận động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị nhất trí cho rằng, công tác đối ngoại nhân dân tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026 được tổ chức chủ động, đa dạng về hình thức và đi vào chiều sâu.

Các địa phương đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị-đối ngoại, giao lưu văn hóa lớn nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn quan hệ ngoại giao với các nước đối tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán các nước, tạo sự lan tỏa tích cực và củng cố vững chắc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đồng thời Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong công tác phi chính phủ nước ngoài; chủ động kết nối, mở rộng quan hệ đối tác và vận động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng tại các địa phương...

6 tháng cuối năm, các đơn vị thành viên Cụm thi đua 3 tập trung đẩy mạnh hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, đưa các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và giao lưu nhân dân theo hướng chủ động, chiều sâu và thiết thực; tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng có chung đường biên giới cũng như đối tác truyền thống, chiến lược.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động liên kết, phối hợp tổ chức sự kiện đối ngoại chung nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, con người và tiềm năng phát triển của các tỉnh, thành phố phía Nam đến bạn bè quốc tế; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương trong các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, nước sạch và bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu./.

Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, kiến tạo sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngô Lê Văn về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam."