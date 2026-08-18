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Hơn 2.700 tác phẩm dự thi Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tính đến ngày 31/7 vừa qua, Ban tổ chức đã nhận 2.767 bài dự thi hợp lệ thuộc 5 thể loại báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí từ hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước.

Hoài Nam
Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII được phát động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo thống kê, sau 2 năm triển khai, tính đến ngày 31/7 vừa qua, Giải ghi nhận 2.767 bài dự thi hợp lệ thuộc 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, từ hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước.

Trong đó, thể loại báo điện tử chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.207 bài của 69 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Thể loại ảnh báo chí có số tác phẩm dự Giải thấp nhất với 831 ảnh thuộc các loại hình phóng sự ảnh và ảnh đơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Trần Thắng đề nghị các thành viên Hội đồng Sơ khảo lựa chọn các tác phẩm chất lượng, có hình thức thể hiện công phu, sáng tạo và đổi mới, ấn tượng nổi bật để đưa vào chấm chung khảo và trao giải.

Dự kiến Hội đồng Sơ khảo sẽ lựa chọn hơn 30 tác phẩm báo in, 40 tác phẩm báo điện tử, 20 tác phẩm truyền hình, 15 tác phẩm phát thanh và 7 tác phẩm ảnh báo chí để đưa vào vòng chung khảo./.

(Vietnam+)
#Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc #Mặt trận #Giải báo chí
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