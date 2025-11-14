Báo Điện tử VietnamPlus đoạt giải A Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam

Lễ trao giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tối nay, 14/11. Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Từ hơn 800 tác phẩm dự thi, Hội đồng chung khảo đã chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải, cho 4 loại hình báo chí: Báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình.

Chùm bài “Nghị quyết 71 – Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu” của nhóm tác giả Phạm Thị Mai, Võ Hoàng Long, Báo Điện tử VietnamPlus đã đoạt giải A, loại hình báo điện tử.

Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam sau nhiều năm đổi mới vẫn chưa thực sự tạo được sự phát triển bứt phá, Nghị quyết 71 với mục tiêu thực hiện các giải pháp đột phá phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam vươn tầm quốc tế đã ngay lập tức được nhiều chuyên gia coi là cuộc cách mạng của ngành giáo dục và nhận được nhiều kỳ vọng từ nhân dân. Kỳ vọng lớn, giải pháp đột phá, nhưng làm thế nào để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, để các giải pháp đột phá đó thực sự mang lại hiệu quả là vấn đề được đặt ra. Đây cũng là những vấn đề được đặt ra trong loạt bài “Nghị quyết 71 - Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.”

Giải A thể loại báo in được trao cho tác phẩm “Đạo làm thầy” của nhóm tác giả Lê Võ Nguyệt Thương, Lê Thị Ngọc Hương, báo Pháp luật Việt Nam.

Giải A thể loại phát thanh được trao cho tác phẩm “Nhân lực Việt – Khát vọng Việt” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Lương, Trần Bá Duy, Cao Thị Phương Lan, tác phẩm Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải A thể loại truyền hình thuộc về tác phẩm “Mở lối” của nhóm tác giả Đặng Trần Mỹ Hạnh, Dương Văn Thuân, Cao Đăng Giang, Đài truyền hình Việt Nam.

Theo hội đồng giám khảo, giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” đã có sức hút mạnh mẽ với các nhà báo. So với những mùa giải năm trước, số lượng đơn vị tham gia giảm do hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí lượng nhưng số lượng bài gửi về tham dự vẫn đảm bảo sự đa dạng và phong phú, trải dài từ Bắc đến Nam. Chất lượng tác phẩm của các địa phương cũng đã được nâng cao cả về nội dung và hình thức vì vậy số lượng tác phẩm đoạt giải của các địa phương cũng đã tăng nhiều so với các năm trước.

Các tác phẩm phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

Năm 2025 là năm thứ 8 giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Qua đó, các tác phẩm tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo VietnamPlus đoạt giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2024 Báo Điện tử VietnamPlus đoạt giải C với chùm bài “Từ lời kêu gọi thắp sáng vùng cao của Đảng đến kỳ tích giáo dục Điện Biên” của nhóm tác giả Phạm Thị Mai, Cao Thùy Giang.