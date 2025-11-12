Hơn 800 tác phẩm dự thi giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam

Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2025 đã nhận được hơn 800 tác phẩm tham dự của 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Trong đó, có được 82 tác phẩm vào chung khảo. Từ những tác phẩm này, Hội đồng chung khảo đã đề xuất 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 14/15 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Đây là thông tin vừa được ban tổ chức giải công bố tại buổi họp báo chiều nay, 12/11.

Theo hội đồng giám khảo, giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” đã có sức hút mạnh mẽ với các nhà báo. So với những mùa giải năm trước, số lượng đơn vị tham gia giảm do hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí lượng nhưng số lượng bài gửi về tham dự vẫn đảm bảo sự đa dạng và phong phú, trải dài từ Bắc đến Nam. Chất lượng tác phẩm của các địa phương cũng đã được nâng cao cả về nội dung và hình thức vì vậy số lượng tác phẩm đoạt giải của các địa phương cũng đã tăng nhiều so với các năm trước.

Các tác phẩm phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

Ở lần tổ chức các năm trước, tác phẩm tham dự giải đi sâu phân tích những vấn đề “nóng” của ngành và những câu chuyện cảm động của các nhà giáo cắm bản, bám trường, bám lớp, tình nguyện gieo chữ nơi rẻo cao xa xôi của Tổ quốc. Ở mùa giải năm nay, bên cạnh những đề tài, câu chuyện nêu trên, các tác phẩm phản ánh rõ nét những vấn đề thời sự của ngành giáo dục và mang đậm hơi thở cuộc sống.

Nội dung các tác phẩm phản ánh đậm nét về đời sống giáo viên và bám sát vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Những vấn đề được dư luận và xã hội quan tâm như Nghị quyết 71; Luật giáo dục; Luật Nhà giáo; dạy thêm, học thêm; miễn học phí; bộ sách giáo khoa thống nhất; ngành giáo dục sau sáp nhập; nỗ lực xoá phòng học tạm; chương trình giáo dục phổ thông 2018; giáo dục số; trường học hạnh phúc; tâm lý học đường... đã được phản ánh qua những tác phẩm báo in từ trung ương đến các địa phương.

Nhiều tác phẩm tôn vinh những tấm gương thầy cô giáo, những tập thể nhà trường đã và đang ngày đêm hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ bậc mầm non đến đại học, nhưng cũng có tác phẩm phản biện các chính sách và hoạt động trong ngành để kiến tạo những giải pháp góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Chất lượng tác phẩm khá đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và báo chí địa phương được thu hẹp. Nhiều tác phẩm chân thực, xúc động, lay động lòng người, thể hiện sự dấn thân của phóng viên, có tính lan tỏa cao trong xã hội.

Năm 2025 là năm thứ 8 Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam". Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực, tổ chức thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Qua đó, các tác phẩm tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

