Huế hoàn thành bàn giao 3.908 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Ngày 18/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bàn giao 1.065 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ.

Đây là đợt bàn giao thứ 6 và cũng là đợt cuối cùng, qua đó hoàn thành việc bàn giao toàn bộ 3.908 mẫu hài cốt liệt sỹ được thu thập trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế, toàn bộ mẫu hài cốt liệt sỹ được bàn giao đều bảo đảm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Công tác vận chuyển, bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.Kết quả trên là bước tiến quan trọng trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” trên địa bàn thành phố Huế.

Sau gần 3 tháng triển khai khẩn trương, công tác lấy mẫu hoàn thành vào chiều 13/8, vượt tiến độ Quân khu 4 giao trước 6 tháng và vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao trước 8 tháng.

Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 42/42 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng đã thu thập được 3.908 mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN.

Việc hoàn thành lấy và bàn giao mẫu tạo cơ sở quan trọng để đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sỹ. Mỗi mẫu sinh phẩm được giám định thành công sẽ mở thêm cơ hội đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình./.

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