Nguồn thông tin từ cộng đồng giúp tìm thấy nhiều mộ liệt sỹ

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, sau 4 tháng triển khai, công tác truyền thông đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Chiến dịch đã xây dựng mạng lưới tiếp nhận thông tin đa nền tảng, hoạt động liên tục 24/7. Tổng đài của Ban Chỉ đạo tiếp nhận thông tin qua hai số điện thoại 1800.8022 và (+84)965.001.222, phục vụ thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, nhân chứng và những người có thông tin liên quan đến liệt sỹ.

Tổ đón tiếp thân nhân đặt tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội hằng ngày tiếp nhận nhiều lượt thân nhân, cựu chiến binh và nhân chứng đến cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và các kỷ vật liên quan. Đây là địa chỉ tiếp nhận thông tin trực tiếp, tạo điều kiện để những người có thông tin về liệt sỹ kết nối với cơ quan chức năng.

Cùng với Tổng đài, Chiến dịch triển khai tiếp nhận thông tin qua email, Facebook, Zalo, YouTube và các nền tảng số khác. Sự phối hợp giữa hệ thống Tổng đài, truyền thông số, báo chí và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận của Chiến dịch.

Từ ngày 15/6 đến ngày 12/8/2026, Tổng đài cùng các nền tảng số của Chiến dịch đã tiếp nhận số lượng lớn thông tin từ thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh và nhân dân.

Thông tin sau khi tiếp nhận được phân loại, số hóa, tổng hợp, chuẩn hóa và chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng để rà soát, đối chiếu, xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tri Tôn. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Qua Tổng đài, đã tiếp nhận trên 39.600 cuộc gọi, trong đó, trên 13.200 cuộc gọi của thân nhân liệt sỹ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ; 1.800 cuộc gọi của cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ, qua đó thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sỹ.

Khoảng 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn thủ tục lấy mẫu sinh phẩm, xét nghiệm ADN đối với thân nhân liệt sỹ. Hơn 10.000 cuộc gọi đề nghị tư vấn về chính sách người có công, chính sách liên quan đến mộ liệt sỹ, thủ tục tìm kiếm, thông tin về Chiến dịch và các nội dung liên quan.

Bên cạnh Tổng đài, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ giấy do thân nhân liệt sỹ gửi đề nghị hỗ trợ tìm kiếm phần mộ.

Qua Zalo, Zalo OA và các nền tảng số, Chiến dịch đã tiếp nhận gần 1.000 thông tin, chủ yếu liên quan đến liệt sỹ, nơi chôn cất và nhu cầu tìm kiếm của thân nhân.

Nhóm Facebook “Chiến dịch 500 ngày đêm” được thành lập nhằm kết nối thân nhân liệt sỹ với những người có thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ tìm kiếm.

Sau 5 tuần thành lập, nhóm hiện có gần 17.600 thành viên, 96,6 nghìn người theo dõi, gần 3.400 người đóng góp, với trên 4.000 bài viết, 13,2 nghìn lượt bình luận và 61,6 nghìn lượt cảm xúc.

Qua quá trình triển khai, Tổng đài Chiến dịch đã trở thành kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp giữa thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, nhân dân với các cơ quan chức năng. Nhiều nguồn tin từ Tổng đài và các kênh tiếp nhận đã được xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thông qua các nguồn thông tin tiếp nhận, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xử lý thông tin tại Hang Đá Sập, qua đó tìm được 9 hài cốt liệt sỹ; từ hồ sơ Câu Lâu, tìm được 2 liệt sỹ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã tìm được phần mộ liệt sỹ thông qua các nguồn thông tin được tiếp nhận và kết nối trong quá trình triển khai Chiến dịch.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã vào cuộc với trọng tâm, trọng điểm, tạo thành một đợt tuyên truyền, tri ân sâu rộng. Cách tiếp cận của báo chí cũng có nhiều thay đổi, từ việc đưa tin về hoạt động của Chiến dịch sang chủ động kết nối nguồn tin, tìm kiếm nhân chứng, xác minh thông tin và theo đuổi câu chuyện đến cùng.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đăng tải, phát sóng hơn 20.000 tin, bài về Chiến dịch, tạo nên một đợt truyền thông có quy mô lớn, góp phần đưa Chiến dịch trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Trang trọng thực hiện quy trình khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (xã Thanh Trì). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7) tạo điểm nhấn trong hoạt động truyền thông. Các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí và nội dung trên nền tảng số đã đưa câu chuyện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đến gần hơn với công chúng.

Cầu truyền hình tại 4 điểm trong đêm 26/7 đã khắc họa toàn diện những kết quả của Chiến dịch, tạo sự xúc động và lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc.

Hoạt động truyền thông và tiếp nhận thông tin trên các nền tảng số đã góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của Chiến dịch, thu hút thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin, qua đó hình thành thêm các nguồn dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên thành phố Vĩnh Long Với tinh thần “còn thông tin là còn tìm kiếm, kiên quyết không để sót hài cốt liệt sỹ,” tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

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