Bắt đối tượng livestream xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ, cơ quan chức năng

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các lực lượng trong ngành bắt giữ một đối tượng trên địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy (biệt danh Tế Điên Nam Định), sinh năm 1976, trú tại 12E 5 tầng số 4 Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Qua công tác điều tra, xác minh đã xác định, từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản,” “Cướp giật tài sản,” “Cố ý gây thương tích,” “Tàng trữ trái phép chất ma túy,” “Mua bán trái phép chất ma túy,” “Tàng trữ vũ khí thô sơ.”

Với các tội danh này, Nguyễn Văn Thùy từng chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình; trong đó, thời gian tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an từ ngày 20/1/1996 đến 12/7/1997.

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải các video clip, livestream trên tài khoản facebook “Tế Điên Official” kể về thời gian chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an, Trại tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình.

Trong phiên livestream ngày 11/7/2022, có thời gian 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1000 lượt bình luận, lượt like, thả tim và chia sẻ (tính đến ngày 16/4/2023).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cũng làm việc với những cá nhân, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xác thực toàn bộ sự việc và xác định thông tin do Nguyễn Văn Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật, đã xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Đối với Nguyễn Văn Thùy, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, tuy nhiên, Nguyễn Văn Thùy vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thùy thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian bị can chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật./.

Tuyên Quang: Xử phạt đối tượng phát ngôn xúc phạm, kỳ thị dân tộc trên Facebook H.V.D bị phạt 12,5 triệu đồng vì sử dụng tài khoản mạng xã hội có tên H.D. đăng tải, bình luận với những nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, thậm chí có lời lẽ kỳ thị dân tộc.