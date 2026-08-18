Lập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù

Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Phan Trọng Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Thị Hào (26 tuổi, vợ Hiếu, cùng ngụ xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) và Tô Hạnh Nhi (25 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) tổng cộng 46 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Theo cáo trạng, Hiếu cùng vợ là Hào và Nhi (em họ Hiếu) nảy sinh ý định kinh doanh hàng giả trên sàn thương mại điện tử Shopee nhằm kiếm lời. Thông qua Internet, Hiếu và Hào liên hệ với Hoàng Thị Hiền (34 tuổi, ngụ phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) để mua các sản phẩm giả do Hiền sản xuất, gia công rồi bán lại cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm giả được Hiền sản xuất từ bột trà xanh, bột mì và dùng máy nén tạo thành viên nang, sau đó đặt in vỏ hộp, bao bì, tem nhãn hàng hóa giả nhãn hiệu để giao cho vợ chồng Hiếu thông qua dịch vụ bưu chính. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ xác định nguồn gốc, xuất xứ.

Một số sản phẩm đã được đóng gói, bọc màng co thành sản phẩm hoàn chỉnh, có tem chống hàng giả kèm theo để vợ chồng Hiếu tự dán lên sản phẩm trước khi bán cho người tiêu dùng.

Để mở rộng việc tiêu thụ, Hiếu, Hào và Nhi thỏa thuận lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Trong đó, vợ chồng Hiếu trực tiếp hưởng lợi từ các gian hàng do Hiếu và Hào lập; Nhi hưởng lợi từ các gian hàng do mình tự lập. Tổng cộng, vợ chồng Hiếu lập 14 gian hàng, Nhi lập 6 gian hàng.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút người tiêu dùng, các bị cáo sao chép thông tin, hình ảnh quảng cáo trên Internet để đăng tải trên các gian hàng; tự tạo lập bình luận, đánh giá tốt cho sản phẩm. Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo,” thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.

Các bị cáo Phan Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Hào và Tô Hạnh Nhi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi có người đặt mua hàng, Hiếu, Hào và Nhi tập trung tại địa điểm tập kết hàng hóa ở ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh để cùng nhau đóng gói, in vận đơn và chuyển cho các đơn vị vận chuyển giao đến người tiêu dùng.

Khoảng giữa tháng 9/2024, sau khi nhận được thông báo của Hiền về việc cơ quan chức năng phát hiện hành vi buôn bán hàng giả, Hiếu, Hào và Nhi đã chuyển toàn bộ hàng hóa đến tập kết tại nhà của Nhi ở ấp Trảng Ba Chân, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh để cất giấu và tiếp tục buôn bán.

Ngày 20/10/2024, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Nhi và Hiếu.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều thùng giấy carton, bên trong chứa trên 3.500 sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng gần 3.000 tem nhãn các loại.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2024, các đối tượng đã thu lợi bất chính thông qua việc buôn bán hàng giả là thực phẩm trên các gian hàng thương mại điện tử với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Qua đối chiếu, cơ quan điều tra xác định vợ chồng Hiếu trực tiếp thu lợi bất chính hơn 3,35 tỷ đồng; Nhi giúp sức cho vợ chồng Hiếu và trực tiếp thu lợi trên 110 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhận định các bị cáo có sự cấu kết chặt chẽ, phạm tội nhiều lần, thực hiện hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Hiếu 16 năm tù, Nguyễn Thị Hào 15 năm tù và Tô Hạnh Nhi 15 năm tù cùng về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm,” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự; buộc các bị cáo có trách nhiệm nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Liên quan đến vụ án, đối với Hoàng Thị Hiền có hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm để bán cho 3 bị cáo, do hành vi sản xuất hàng giả của Hiền xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, xử lý trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tách tài liệu, hành vi có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Hiền, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền./.

Khởi tố đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh Sau nhiều tháng theo dõi, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, thu giữ hàng trăm kg bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả.