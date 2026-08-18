Công an Hà Nội khởi tố vợ chồng 'giang hồ mạng' Phú Lê và Lã Thúy Kiều

Tối 18/8, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, sinh năm 1980), Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985), Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976) để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Quang Đăng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty trên, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Mặc dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật, toàn bộ hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng hóa từ nhiều công ty rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Ngoài các tài khoản của công ty, Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Từ phải qua trái: Phú Lê, Thúy Kiều cùng Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan. (Ảnh: CAHN)

Cơ quan điều tra xác định, để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp, Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình hoạt động, công ty không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến tình trạng hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách kế toán vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phùng Thị Khanh được xác định là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty và hộ kinh doanh của Kiều và Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, mặc dù là luật sư, Lan vẫn bị cáo buộc đã giúp sức Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu các vi phạm về kế toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để Kiều lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật./.