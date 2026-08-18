Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư bản Thanh Sơn

Do mưa lớn đã làm quả núi thuộc khu vực bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị nứt ở taluy dương, vết nứt này kéo dài khoảng 100m, có vị trí rộng khoảng 0,8cm, có nguy cơ ảnh hưởng đến 17 hộ dân và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách, xã hội Quan Sơn, ngày 18/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 5/8/2026 đến ngày 7/8/2026 khiến trên địa bàn xã Quan Sơn đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng và xuất hiện cung sạt trượt tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản đối với các hộ dân và các cơ quan.

Khu vực sạt lở tại bản Thanh Sơn và Khu dân cư nằm phía bên phải tuyến Quốc lộ 217 hiện có 17 hộ/60 nhân khẩu sinh sống và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, Chi nhánh Dược Quan Sơn... Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 17 hộ dân/60 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, tại khu vực sạt lở phía sau nhà ở các hộ dân bản Thanh Sơn dọc đường vào khu bãi bắn của huyện Quan Sơn cũ, có 8 hộ/34 khẩu sinh sống, hiện trạng sườn đồi phía giáp khu dân cư bị sạt một phần, đất đá sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến công trình kiến trúc của 3 hộ dân, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 3 hộ/8 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Hiện diễn biến sạt lở tại các khu vực nêu trên có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn xảy ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, rào chắn, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại khu vực sạt lở, không để người, phương tiện, vật nuôi đi vào, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cho người dân chủ động ứng phó. Đồng thời, chủ động sơ tán, di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không cho quay lại khi chưa bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân nơi sơ tán; triển khai “bốn tại chỗ,” chủ động triển khai các chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Vết nứt lớn tại khu vực xã Quan Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Về biện pháp khắc phục, an toàn lâu dài, giao Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện xử lý khắc phục sự cố sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư nêu trên, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật, và gửi về Sở Tài chính để xem xét, tham mưu trước ngày 22/8/2026. Cũng như, xác định cụ thể các hộ dân không thể ổn định tại chỗ, phải thực hiện bố trí tái định cư tại nơi ở mới, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp cụ thể, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, hướng dẫn, tham mưu trước ngày 25/8/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư nêu trên, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2026.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn, khẩn trương hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) trước ngày 31/8/2026.

Giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định./.

Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào đường bị ngập, sạt lở và tàu thuyền không di chuyển vào khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.