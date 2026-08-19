Cảnh giác các trang fanpage giả mạo Giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hạ Long

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát đi cảnh báo tới người dân và cộng đồng yêu thể thao về sự xuất hiện của các trang fanpage giả mạo Giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Halong Bay Heritage Marathon) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng sức hút của giải chạy uy tín được tổ chức từ năm 2014 và nhu cầu tham gia rèn luyện sức khỏe của đông đảo quần chúng, các đối tượng xấu đã lập nhiều fanpage có giao diện, thiết kế giống hệt trang chính thức.

Tại đây, các đối tượng liên tục đăng tải nội dung quảng cáo chương trình giảm giá vé, tặng suất chạy miễn phí, tuyển cộng tác viên hoặc chuyển nhượng BIB chạy.

Khi người dân đăng ký, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền làm hồ sơ, mua số báo danh rồi chiếm đoạt. Chưa dừng lại ở đó, nạn nhân tiếp tục bị đưa vào các nhóm chat kín để thực hiện "nhiệm vụ" nhận quà.

Bằng chiêu trò thâu tóm tâm lý tinh vi, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân mua hàng từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Khi người tham gia muốn rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do như “sai câu lệnh,” “chưa đủ điều kiện” hoặc yêu cầu đóng thêm các khoản thuế, phí.

Fanpage giả mạo Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin qua nhiều kênh chính thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức trước khi đăng ký.

Người dân chỉ đăng ký tham gia giải chạy thông qua các kênh chính thức do Ban tổ chức công bố; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay chuyển tiền cho các cá nhân chưa xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2026 chính thức diễn ra từ ngày 20-22/11/2026 (ngày thi đấu chính thức là 22/11) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Đây là giải chạy duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn Nhãn thế giới (World Athletics Label Road Race) do Liên đoàn Điền kinh Thế giới cấp chứng nhận, dự kiến thu hút 18.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 4 cự ly thi đấu gồm: 42,195km (Marathon); 21,0975km (bán Marathon) 10km và 5km./.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt đưa ra cảnh báo về fanpage giả mạo Các doanh nghiệp khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chỉ thực hiện mua bán tại các kênh chính thức để tránh bị lừa đảo