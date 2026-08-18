Nghệ An: Hàng nghìn người dân đội mưa hòa mình vào lễ hội Carnival rực rỡ

Mưa lớn không làm giảm sức hút của Carnival Nghệ An 2026. Tối 18/8, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đội mưa, đứng kín dọc tuyến đường Trường Thi để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội với chủ đề “Ánh dương bất tận,” hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức, quy tụ 85 nghệ sỹ, diễn viên và nghệ sỹ xiếc. Chương trình gồm 4 tốp diễu hành cùng 3 xe mô hình, kết hợp các màn biểu diễn nghệ thuật tại chỗ, tạo nên không gian lễ hội liên tục và giàu màu sắc trên tuyến đường từ khu vực Tượng đài Lê-nin đến khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

Mặc cho cơn mưa trút xuống, đông đảo người dân, du khách vẫn kéo về ngày một đông trên tuyến đường Trường Thi. Người che ô, người khoác áo mưa, nhiều khán giả đứng nép dưới những mái che nhưng ánh mắt vẫn hướng về sân khấu, dõi theo từng tiết mục của chương trình nghệ thuật Carnival.

Có những gia đình đưa theo trẻ nhỏ, sẵn sàng đội mưa để được hòa mình vào không gian lễ hội. Những chiếc ô đủ màu sắc nối tiếp nhau giữa dòng người, ánh đèn sân khấu xuyên qua màn mưa càng làm không gian trở nên lung linh. Với nhiều khán giả, cơn mưa không làm giảm sức hấp dẫn của chương trình mà ngược lại trở thành một phần đáng nhớ của đêm hội.

Trong màn mưa, những đoàn nghệ sỹ vẫn sôi động di chuyển theo tuyến phố. Tiếng nhạc, ánh sáng cùng các màn trình diễn Samba, Malambo, vũ điệu Latin, múa hoa Sen, hoa Hướng Dương, xiếc, tung hứng LED, cà kheo, múa lửa... thu hút đông đảo người xem. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo áo mưa, ô đứng dọc hai bên đường để theo dõi từng màn biểu diễn, tạo nên hình ảnh đặc biệt của đêm hội.

Lấy cảm hứng từ “Ánh dương bất tận,” Carnival được xây dựng như hành trình của ánh sáng, kết nối thiên nhiên, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của Nghệ An.

Các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, qua đó chuyển tải hình ảnh một Nghệ An giàu bản sắc nhưng đang từng bước đổi mới, hội nhập.

Điểm nhấn của chương trình là những xe hoa được thiết kế công phu, tái hiện các biểu tượng văn hóa, cảnh sắc đặc trưng của xứ Nghệ như “Nghệ An - Cửa Lò rực rỡ sắc sen hồng,” “Núi Hồng chim phượng - Con thuyền ví giặm” và “Non sông ba miền vươn mình hội nhập.”

Qua ngôn ngữ nghệ thuật đường phố, những hình ảnh quen thuộc của quê hương được thể hiện sinh động, tạo sự gần gũi với người dân và du khách.

Không chỉ mang đến một đêm hội sôi động, Carnival Nghệ An 2026 còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch mới, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Nghệ An.

Việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, được đầu tư bài bản cũng mở ra hướng phát triển các sản phẩm lễ hội đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cũng theo chương trình, tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đại nhạc hội và trình diễn pháo hoa nghệ thuật với 1.500 quả pháo hoa tầm cao cùng hơn 1.000 quả pháo hoa tầm thấp. Đây là màn pháo hoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An./.

Rực rỡ sắc màu Carnival đường phố Festival Biển Khánh Hòa 2026 Khánh Hòa tổ chức Carnival sôi động với hơn 40 hoạt động, thu hút hàng nghìn nghệ sỹ và du khách, quảng bá vẻ đẹp biển đảo và văn hóa địa phương.

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