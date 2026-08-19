Vĩnh Long: Điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên nguồn lực cho phân khúc nhà ở xã hội

Tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng và địa phương tập trung triển khai các mặt công tác để thực hiện hiệu quả Quyết định số 4765/QĐ-UBND, ngày 30/7/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, mục tiêu của chương trình là giải quyết căn bản nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội gắn liền với tiến trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp bền vững.

Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh không chỉ hướng tới số lượng mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng và khả năng chi trả của người dân. Trong đó, tỉnh dành sự đầu tư lớn cho nhà ở xã hội cho đối tượng trong diện chính sách được thụ hưởng nhằm giúp người có thu nhập thấp an cư yên tâm lao động sản xuất.

Qua rà soát từ Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc rà soát, sắp xếp bộ máy sau sáp nhập, khiến lưu lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ các địa phương lân cận về Vĩnh Long sinh sống và làm việc tăng thêm gần 3.600 người.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh quy hoạch và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp, mở rộng quy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, khiến gia tăng nhu cầu về chỗ ở từ phía công nhân, sinh viên và người lao động thu có nhập thấp. Đây chính là động lực cấp thiết để tỉnh điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên nguồn lực cho phân khúc nhà ở xã hội.

Trong Chương trình phát triển nhà ở, Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành khoảng 1,34 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 20.508 căn hộ; trong đó tỉnh dành hơn 19.500 căn cho nhóm đối tượng thu nhập thấp; gần 1.000 căn cho lực lượng vũ trang và khoảng 2.000 căn nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Ngoài ra, địa phương dự kiến hoàn thành 549 căn nhà ở công vụ, cam kết đáp ứng 100% nhu cầu phát sinh của các đối tượng thụ hưởng theo qui định pháp luật.

Các dự án nhà ở, khu đô thị mới tại Vĩnh Long giai đoạn này sẽ được quy hoạch theo hướng thông minh, nhà ở xanh và ứng dụng công nghệ số.

Tỉnh ưu tiên phát triển các dự án gắn liền với các vùng động lực đô thị-công nghiệp-dịch vụ trung tâm, các vùng nông nghiệp công nghệ cao và dọc theo các trục giao thông huyết mạch.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, đến đầu tháng 8/2026, toàn tỉnh có 26 dự án nhà ở xã hội đã, đang triển khai và mời gọi đầu tư với quy mô khoảng 9.269 căn. Tỉnh đã triển khai 10 dự án nhà ở xã hội với 1.199 căn đã hoàn thành và hơn 1.063 căn được khởi công.

Từ nay đến cuối năm 2026, địa phương dự kiến hoàn thành thêm 470 căn và khởi công mới 1.581 căn bao gồm các dự án trọng điểm như: Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Phú và khu vực phường Long Châu...

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, Vĩnh Long đang xúc tiến công tác rà soát, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ với các thiết chế công đoàn. Tỉnh đã có kế hoạch bố trí và công khai danh mục 38 khu vực xây dựng nhà ở, với tổng diện tích hơn 300ha đất để mời gọi đầu tư. Vĩnh Long đã xúc tiến thành lập Quỹ nhà ở địa phương để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ nhà cho thuê. Công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ được tỉnh đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi số, liên thông dữ liệu quốc gia.

Ước tính nhu cầu vốn phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2030 khoảng 332.213 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngoài ngân sách là chủ yếu với hơn 331.000 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ được tập trung để xóa nhà tạm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu nâng cấp nhà ở theo tiêu chuẩn "3 cứng": nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng.

Tỉnh cam kết cắt giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tháo gỡ vướng mắc để người dân và doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, đảm bảo an cư cho người dân, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển./.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội gắn với chỉnh trang đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.