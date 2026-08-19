Tôn vinh tình hữu nghị bền vững và hợp tác chặt chẽ Việt Nam-Thái Lan

Tối 18/8, tại khách sạn The Ritz-Carlton Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trang trọng buổi tiếp tân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Buổi lễ quy tụ sự tham dự của gần 1.000 khách mời là quan chức Quốc hội và Chính phủ Thái Lan, các thành viên đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, bạn bè, đối tác và kiều bào tại Thái Lan.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đánh dấu năm then chốt đối với Việt Nam khi đất nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu ra ban lãnh đạo mới và đề ra những định hướng mới cho con đường phát triển trong những thập kỷ tới.

Đại hội XIV cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới phù hợp với tầm vóc và vị thế lịch sử văn hóa của đất nước, với mong muốn cùng với tất cả bạn bè quốc tế nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Với quan hệ Việt Nam–Thái Lan, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh 50 năm qua đã chứng kiến sự phát triển năng động nhất trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, đưa quan hệ song phương lên đỉnh cao và thịnh vượng nhất trong lịch sử.

Hai nước có sự hiểu biết và lòng tin chiến lược lẫn nhau ở mức độ cao, với các chuyến thăm qua lại lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua là minh chứng rõ ràng.

Dẫn câu tục ngữ Thái Lan “Nước cậy thuyền, hổ cậy rừng”, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng bối cảnh quốc tế và khu vực càng phức tạp, chúng ta càng cần những người bạn, người láng giềng và đối tác đáng tin cậy, bày tỏ niềm tin tưởng vững chắc rằng hai nước mãi là những người bạn đáng tin cậy, những người láng giềng tốt và những đối tác đáng tin cậy của nhau.



Đại diện Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi đã có bài phát biểu, nhấn mạnh sự phát triển 50 năm của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và hợp tác trong tương lai.

Thứ trưởng Vijavat khẳng định mối quan hệ hai nước không còn chỉ được đánh giá dựa trên những việc mà chính phủ hai nước làm, mà ngày càng được phản ánh trong cuộc sống của người dân - trong những công việc kinh doanh họ cùng nhau xây dựng, những chuyến đi họ thực hiện, và những tình bạn cũng như mối quan hệ họ tạo dựng.

Ông cũng cho rằng sự tham gia tích cực vào các diễn đàn kinh doanh được tổ chức trong các chuyến thăm cấp cao gần đây là rất đáng khích lệ, cho thấy sự quan tâm lớn của khu vực tư nhân của cả Thái Lan và Việt Nam trong việc tìm kiếm những cơ hội mới, mở rộng thương mại và đầu tư, cũng như xây dựng quan hệ đối tác cho tương lai.

Vì vậy, khi hướng tới 50 năm tới, hai nước nên tiếp tục xây dựng trên đà này, đưa người dân và nền kinh tế của hai bên xích lại gần nhau hơn nữa và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp và cộng đồng cùng hợp tác.



Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam–Thái Lan do Đại sứ quán tổ chức, chị Phạm Thị Ái Hoa, chủ chuỗi nhà hàng Hanoi Corner, cho biết: “Hôm nay chúng tôi mang đến một món ăn là đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam, đó chính là món phở, và muốn giới thiệu với tất cả bạn bè quốc tế về ẩm thực của Việt Nam.”

Sau hơn 20 năm sinh sống, làm ăn tại xứ Chùa Vàng, chị Hoa cũng chia sẻ cảm nhận rằng mối quan hệ Việt Nam và Thái Lan đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất, thịnh vượng nhất.

Chị phấn khởi nói: “Nhờ vào điều đó, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ mối quan hệ này, qua đó giúp doanh nghiệp của chúng tôi phát triển thuận lợi hơn.”



Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Sakchai Tanaboonchai, cố vấn Ủy ban thương mại Thái Lan, cho biết bản thân đã có mối quan hệ gắn bó với Việt Nam hơn 35 năm qua và thực sự ngưỡng mộ con người Việt Nam bởi đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi.

Ông Sakchai nói: “Tôi là một trong những nhà đầu tư sớm nhất tại Việt Nam khi đầu tư vào khách sạn Melia Hà Nội. Việt Nam và Thái Lan đã có mối quan hệ thân thiết, cả trên cấp độ ngoại giao nhân dân cũng như trong lĩnh vực đầu tư. Và tôi hy vọng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn nữa.”



Lễ kỷ niệm diễn ra trong không gian văn hóa đặc sắc với 4 điểm nhấn nổi bật là chương trình biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu Đồng hành”, trình diễn Ẩm thực Cung đình Huế, triển lãm ảnh “Hành trình Đối tác” và triển lãm tranh “Sắc màu Hữu nghị,”

Chương trình âm nhạc truyền thống đặc biệt “Giai điệu Đồng hành”, do các nghệ sỹ đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn, gồm nhiều thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam như nhạc Cung đình Huế, dân ca Quan họ Bắc Ninh, nhạc dân gian miền Nam...

Sự giao lưu văn hóa được thể hiện qua các tiết mục âm nhạc Thái Lan, trong đó có “Lễ Ngũ hành” và “Sabai Sabai”, do dàn nhạc truyền thống Việt Nam trình diễn, tạo nên một không gian nghệ thuật chung và tôn vinh sự tương đồng văn hóa giữa hai dân tộc.



Chương trình trình diễn Ẩm thực Cung đình Huế giới thiệu đến các vị khách quý di sản ẩm thực Huế - với các tác phẩm Rồng nhả ngọc, Nem Công và Bánh Cổ Độ - thể hiện sự tinh tế và ý nghĩa biểu tượng của ẩm thực Cung đình Huế, đồng thời gửi gắm những lời chúc thịnh vượng và tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan.



Triển lãm ảnh “Hành trình Đối tác” trưng bày 40 bức ảnh do các phóng viên ảnh của TTXVN ghi lại 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, từ khi thiết lập quan hệ tháng 8/1976 cho đến những cột mốc và hoạt động giao lưu quan trọng.

Trong khi đó, triển lãm tranh “Sắc màu Hữu nghị” giới thiệu các tác phẩm của họa sỹ Việt Nam Nguyễn Hồng Tuấn, khắc họa phong cảnh, con người và cuộc sống thường nhật của cả hai nước, đồng thời làm nổi bật những giá trị chung về vẻ đẹp, sự thanh bình và kết nối.



Các chương trình đã mang đến cho khách mời cơ hội trải nghiệm di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, đồng thời làm nổi bật mối liên kết văn hóa và tình hữu nghị giữa người dân Việt Nam và Thái Lan./.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: Viết tiếp câu chuyện từ trái tim Tiếp bước cha mình, PGS.TS Anatchai cũng góp phần vun đắp cho mối quan hệ với Việt Nam ngày gắn kết, ông đã sát cánh, ủng hộ, tạo điều kiện giúp PSVN trong quá trình xây dựng năng lực lãnh đạo.



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