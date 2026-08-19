Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, giữ nguyên hướng đi và cường độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ, nhưng di chuyển với tốc độ nhanh hơn, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km.

Hồi 7 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 7 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc-111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 7 giờ ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc-110 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao, biển động; tàu thuyền tại các vùng nói trên có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.