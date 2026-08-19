An Giang vươn ra biển lớn: Lấy liên kết vùng làm nền tảng, chuỗi giá trị làm động lực

Quan điểm của An Giang là lấy liên kết vùng làm nền tảng, liên kết chuỗi giá trị làm động lực để tạo ra không gian kinh tế đủ sức cạnh tranh trên bản đồ kinh tế biển của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Từ không gian “biên giới-đồng bằng-biển-đảo” được mở rộng sau hợp nhất, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa lợi thế về biển, đảo, năng lượng tái tạo, logistics,... thành những động lực tăng trưởng mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức, nhấn mạnh với định hướng phát triển kinh tế biển xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió ngoài khơi, hình thành các chuỗi giá trị liên kết và 4 cực tăng trưởng động lực, tỉnh An Giang đặt quyết tâm tạo dựng một không gian kinh tế biển hiện đại, bền vững, đủ sức cạnh tranh trong khu vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Mở ra tiềm năng phát triển toàn diện

- Đầu tiên, xin ông cho biết việc sáp nhập, hợp nhất tỉnh Kiên Giang với tỉnh An Giang (thành tỉnh An Giang) đã mở ra những lợi thế chiến lược mới thế nào cho phát triển kinh tế biển mà trước đây từng địa phương khó có thể khai thác một cách toàn diện?

Ông Ngô Công Thức: Sau hợp nhất, tỉnh An Giang mới mở ra tiềm năng phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trước, trở thành địa phương có tiềm năng phát triển mạnh kinh tế biển.

Với đường bờ biển dài và các vị thế chiến lược sẵn có, tỉnh thu hút được các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư quốc tế vào một số dự án hạ tầng có quy mô lớn như cảng nước sâu, năng lượng tái tạo ven biển và các khu kinh tế đặc thù.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

- Đối với năng lượng tái tạo, An Giang được đánh giá là địa phương rất giàu tiềm năng về năng lượng gió ngoài khơi. Xin ông thông tin cụ thể về tiềm năng, lợi thế, cũng như những khó khăn từ thực tiễn hiện nay?

An Giang là địa phương lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (về diện tích, dân số), nên có thể dễ dàng thực hiện các quy hoạch lớn của địa phương, các định hướng mang tính liên kết vùng và liên kết quốc tế.

Ông Ngô Công Thức: An Giang hiện có không gian phát triển đa dạng từ biên giới, đồng bằng đến ven biển, biển và hải đảo. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế biển gắn với chuyển dịch năng lượng, khai thác các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp như điện gió trên đất liền, điện gió ven bờ, điện mặt trời và các nguồn năng lượng sạch khác theo quy hoạch.

Cụ thể, Chiến lược của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đã được phê duyệt phát triển 8 dự án điện gió với tổng công suất 456 MW và Điện mặt trời tập trung là 3 dự án, tổng công suất 520 MW. Tỉnh cũng định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp công nghệ cao kết hợp với năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí).

Từ thực tiễn hiện nay, những khó khăn chủ yếu là yêu cầu bảo đảm đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, khả năng giải tỏa công suất, hạ tầng kết nối, nguồn vốn, công nghệ và nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Với điện gió ngoài khơi, việc nghiên cứu, đề xuất phát triển cần được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản tài nguyên điện gió, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Phú Quốc ghi danh vào Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát triển kinh tế biển xanh, phát huy vai trò “cửa ngõ quốc tế”

- Liên kết vùng đang được xem là “chìa khóa” để phát huy tối đa tiềm năng biển của Đồng bằng sông Cửu Long. Vậy tỉnh An Giang sẽ thúc đẩy liên kết với các địa phương ven biển, các trung tâm kinh tế phía Nam và khu vực quốc tế thế nào để hình thành chuỗi giá trị biển có sức cạnh tranh cao hơn?

Ông Ngô Công Thức: Với vai trò là tỉnh lớn nhất vùng (về diện tích, dân số), An Giang xác định liên kết vùng là chìa khóa để chuyển đổi từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế liên kết, hình thành chuỗi giá trị biển có sức cạnh tranh cao.

Trong đó, đối với trục liên kết nội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất - chế biến - logistics đến xuất khẩu. Phát huy lợi thế là trung tâm nông nghiệp, thủy sản, kết nối các vùng nguyên liệu nội địa với hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và mạng lưới logistics liên vùng để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đối với trục liên kết các trung tâm kinh tế phía Nam, tỉnh thu hút đầu tư, tập trung hợp tác phát triển các dịch vụ logistics hiện đại, công nghiệp chế biến sâu, thương mại và du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, từ đó đưa hàng hóa và dịch vụ của An Giang tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Cùng với đó, tỉnh tận dụng tối đa hệ thống cửa khẩu với Campuchia để kết nối hành lang kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng; phát huy vai trò “cửa ngõ quốc tế” của đặc khu Phú Quốc để mở rộng hợp tác với ASEAN và các đối tác quốc tế trong các lĩnh vực mới như logistics biển, kinh tế số, nuôi biển công nghiệp, dịch vụ hàng hải.

Phát triển điện gió. (Ảnh: TTXVN)

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy liên kết vùng làm nền tảng, kết nối hạ tầng làm điều kiện và lấy liên kết chuỗi giá trị làm động lực để tạo ra không gian kinh tế thống nhất, đủ sức cạnh tranh trên bản đồ kinh tế biển của Việt Nam và khu vực ASEAN.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW xác định phát triển năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển mới và chuyển đổi năng lượng bền vững là những định hướng chiến lược của quốc gia. Đối với An Giang, nghị quyết này đang mở ra những cơ hội gì để tỉnh phát huy lợi thế, tạo đột phá và mở rộng không gian phát triển?

Nghị quyết 20-NQ/TW là “luồng gió mới” giúp An Giang tận dụng tối đa lợi thế của một địa phương “biên giới-đồng bằng-biển-đảo,” đưa năng lượng gió ngoài khơi trở thành động lực tăng trưởng đột phá trong tương lai.

Ông Ngô Công Thức: Từ góc độ địa phương, tôi đánh giá Nghị quyết số 20-NQ/TW là “kim chỉ nam” và là “đòn bẩy” chiến lược để tỉnh An Giang hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực.

Đặc biệt, Nghị quyết đã mở ra cơ hội hoàn thiện thể chế và quy hoạch không gian biển, trong đó xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo là một định hướng chiến lược quốc gia. Điều này giúp An Giang tháo gỡ các “điểm nghẽn” về pháp lý, tạo tiền đề để tỉnh xác lập quy hoạch không gian biển một cách khoa học, gắn phát triển điện gió với bảo tồn hệ sinh thái và an ninh quốc phòng; tạo cơ sở để kiến nghị Bộ Công Thương phân bổ thêm công suất, hiện nay tỉnh đang đề xuất đưa vào quy hoạch 1.195 MW điện gió ngoài danh mục 8 dự án (456 MW) đã được phê duyệt.

Tiếp theo là thúc đẩy mô hình kinh tế biển xanh tích hợp. Theo đó, Nghị quyết khuyến khích phát triển các ngành kinh tế biển mới theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn. Đây là cơ hội để An Giang triển khai mô hình nuôi biển công nghiệp công nghệ cao kết hợp điện gió ngoài khơi; phát triển chuỗi giá trị tích hợp, nơi điện gió không chỉ cung cấp cho lưới điện quốc gia mà còn phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát triển.

Nghị quyết cũng mở ra cơ hội đột phá về hạ tầng và mạng lưới truyền tải. Đối với An Giang, đây là thời cơ để đầu tư lưới điện xuyên biển, kết nối năng lượng với logistics. Đồng thời thu hút nguồn lực đầu tư và công nghệ quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Đầu tàu kinh tế của khu vực

- Hướng tới năm 2045 - thời điểm Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia biển mạnh, ông kỳ vọng An Giang sẽ được định vị thế nào trên bản đồ kinh tế biển của cả nước và khu vực? Ông có thông điệp gì gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân để cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng xây dựng một tỉnh biển mạnh, giàu bản sắc và phát triển bền vững?

Ông Ngô Công Thức: Tầm nhìn đến năm 2045, An Giang kỳ vọng sẽ xác lập một vị thế hoàn toàn mới, không chỉ là một tỉnh nông nghiệp đầu nguồn mà là một thực thể kinh tế tổng hợp “biên giới-đồng bằng-biển-đảo” hàng đầu của cả nước và khu vực ASEAN.

An Giang cũng kỳ vọng sẽ là đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 4 cực tăng trưởng động lực quan trọng. Trong đó, Phú Quốc sẽ vươn tầm trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển đảo và tài chính chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế.

Rạch Giá là trung tâm tổng hợp, chuyên ngành cấp vùng; là trung tâm kinh tế biển, thương mại, dịch vụ ven biển, đầu mối gắn với vùng nguyên liệu thủy sản ven biển. Hà Tiên-Kiên Lương trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Long Xuyên-Châu Đốc-Tịnh Biên khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, thương mại và hậu cần kết nối vùng với quốc tế qua trục hành lang biên giới.

Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới tại đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngoài ra, tỉnh hướng tới mục tiêu "Net Zero" vào năm 2045 với thương hiệu du lịch “Thiên nhiên giao hòa - Đậm đà bản sắc.” Đây sẽ là nơi ứng dụng công nghệ AI trong quản lý, bảo tồn nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng, biển và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo ngoài khơi…

Để hiện thực hóa khát vọng trên, An Giang cam kết sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục, khơi thông các nguồn lực và luôn đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, bền vững.

An Giang cam kết sẽ tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, đẩy mạnh cải cách thủ tục, khơi thông các nguồn lực và luôn đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, bền vững.

Với người dân, tỉnh mong mỗi người đều cảm thấy tự hào về một quê hương phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái. Sự đồng thuận và tham gia trực tiếp của cư dân chính là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế biển giàu mạnh, nhân văn.

Với bạn bè quốc tế, An Giang là một đối tác tin cậy để hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, logistics biển và khoa học công nghệ đại dương./.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Du khách ngắm hoàng hôn trên Cầu Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

An Giang: Khai thác toàn diện tiềm năng kinh tế biển của các đặc khu An Giang phát huy tiềm năng của các đặc khu Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu để thúc đẩy kinh tế biển bền vững, quốc phòng và hội nhập quốc tế.