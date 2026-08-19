Mỹ hoãn áp thuế 50% với hàng hóa Canada sau đàm phán tại Washington

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý hoãn áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của Canada trong vòng ba ngày, sau các cuộc đàm phán mang tính quyết định tại Washington.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm hoãn việc áp thuế "vì Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản giấy tờ!"

Thông báo này cho thấy sự tiến triển trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai đồng minh lâu năm - vốn đã có kim ngạch thương mại song phương lên tới gần 900 tỷ USD trong năm 2025. Động thái này cũng mở ra triển vọng cho một bước tiến mới trong quá trình rà soát lại hiệp định thương mại Bắc Mỹ (cũng bao gồm cả Mexico).

Trước đó vào tháng 7, Nhà Trắng tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng của Canada - bao gồm dụng cụ khúc côn cầu, bia, sữa và gỗ dán, theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930. Đạo luật này trao cho Tổng thống quyền áp mức thuế lên tới 50% đối với các quốc gia bị coi là có hành vi phân biệt đối xử với hoạt động thương mại của Mỹ.

Các mức thuế này dự kiến có hiệu lực vào ngày 19/8 (giờ Washington), tạo ra khoảng thời gian 30 ngày để đàm phán nhằm gây sức ép buộc Canada phải nhượng bộ. Bà Janice Charette, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Canada, cùng Bộ trưởng Dominic LeBlanc đã ở lại thủ đô Mỹ suốt cuối tuần qua để nỗ lực đạt được thỏa thuận.

Chính quyền Tổng thống Trump đã biện minh cho các loại thuế nhập khẩu mới này bằng cách viện dẫn việc Canada trả đũa các đợt áp thuế dồn dập của Tổng thống Mỹ vào năm ngoái. Hầu hết các tỉnh bang của Canada, bao gồm Ontario và Quebec, đã cấm bán đồ uống có cồn của Mỹ tại các cửa hàng bán lẻ, qua đó cắt đứt một thị trường xuất khẩu quan trọng đối với các nhà sản xuất rượu vang và rượu mạnh của Mỹ.

Canada cũng đáp trả các mức thuế của ông Trump đối với ôtô bằng cách áp các loại thuế tương tự lên xe hơi và xe tải sản xuất tại Mỹ mặc dù nước này đã thiết lập cơ chế hoàn thuế cho các công ty (như Honda Motor Co.) có hoạt động sản xuất xe ngay tại Canada.

Các mức thuế theo Mục 338 được đề xuất sẽ không áp dụng đối với những nguồn tài nguyên quan trọng nhất mà Mỹ nhập khẩu từ Canada, chẳng hạn như dầu mỏ, kali và các loại khoáng sản.

Trước đó, Thủ tướng Mark Carney cho biết mục tiêu của Canada trong các cuộc đàm phán thương mại là giảm bớt thuế suất theo ngành đối với các lĩnh vực như thép, nhôm và ôtô; những mức thuế này đã gây ra sự bất ổn lớn cho nền tảng sản xuất của Canada và dẫn đến tình trạng cắt giảm việc làm./.

Mỹ, Canada nỗ lực tìm giải pháp trước thời điểm áp thuế quan mới Trong trường hợp Tổng thống Trump thực hiện kế hoạch áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD của Canada, căng thẳng thương mại song phương có nguy cơ leo thang vào ngày 19/8.