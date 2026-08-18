Mỹ, Canada nỗ lực tìm giải pháp trước thời điểm áp thuế quan mới

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada có nguy cơ leo thang vào ngày 19/8 nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện kế hoạch áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD của Canada. Khi thời hạn áp mức thuế mới này đang đến gần, hai bên đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm tránh kịch bản này xảy ra.



Phát biểu với báo giới ngày 17/8, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này và Mỹ đang trong quá trình đàm phán, các cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng và mong manh, do đó hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để thảo luận công khai tiến trình này.

Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách vấn đề thương mại với Mỹ của Canada, ông Dominic LeBlanc đã có cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, nhưng không đưa ra bình luận gì sau cuộc họp.



Trong khi đó, Đại diện Thương mại Greer tuyên bố nếu quốc gia nào đáp trả biện pháp thuế quan của Mỹ, nước này cũng sẽ có hành động tương tự. Tuy nhiên, ông hy vọng Canada muốn có một cách tiếp cận mang tính hòa giải hơn.



Ông Ryan Majerus, một đối tác tại công ty luật King & Spalding và cựu quan chức thương mại Mỹ, cho biết ông không nghĩ có bên nào thực sự muốn áp dụng các mức thuế này.

Cả Mỹ và Canada đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai nước. Theo ông, Mỹ đang hướng tới việc ép Canada mua thêm thiết bị quân sự của Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu F-35; tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng); đồng thời tạo điều kiện cho Washington tiếp cận nhiều hơn với các nguồn khoáng sản thiết yếu, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, phía Canada muốn được miễn trừ các mức thuế của Mỹ đánh vào mặt hàng thép và nhôm, cũng như gỗ xẻ mềm - mặt hàng mà Washington cáo buộc nhận được các khoản trợ cấp bất hợp pháp từ chính phủ.



Trước đó, ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, nhằm đáp trả điều mà Washington cho là các chính sách phân biệt đối xử của Ottawa đối với hàng hóa Mỹ.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết các sắc lệnh áp dụng đối với nhiều nhóm hàng hóa của Canada, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến xi măng. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng đối với các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh bất kể có đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) hay không.

Năm ngoái, gần 72% lượng hàng hóa xuất khẩu của Canada là sang Mỹ./.

Mỹ áp thêm thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada Các sắc lệnh áp dụng đối với nhiều nhóm hàng hóa của Canada, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến ximăng. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký .