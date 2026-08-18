Tổng thống Mỹ bóng gió về khả năng tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đáp lại những lời đề nghị đối thoại của ông, một ngày sau khi ông chỉ thị giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời đề cập đến mối quan hệ cá nhân với ông Kim.



Trả lời phỏng vấn của báo giới, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đang làm cho tình hình "an toàn hơn nhiều" thông qua mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên, người mà ông đã có 3 cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng nhưng chưa gặp lại trong nhiệm kỳ hai hiện nay.

Ông cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đáp lại lời đề nghị đối thoại sau khi ông công bố mệnh lệnh giảm quy mô các cuộc tập trận Mỹ - Hàn, động thái được xem là một cử chỉ hòa giải đối với Bình Nhưỡng.



Về phần mình, các quan chức Hàn Quốc bày tỏ hy vọng mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và ông Kim sẽ đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Trong tuyên bố đưa ra sáng nay 18/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh các cuộc tập trận chung không phản ánh "bất kỳ ý định tấn công nào nhằm vào Triều Tiên hay leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên."

Cuộc tập trận "không coi thực thể cụ thể nào là kẻ thù, mà chỉ bảo vệ cuộc sống thường nhật an toàn và hòa bình của người dân."



Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield) kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 17/8. Hiện Triều Tiên chưa phản hồi công khai sau khi cuộc tập trận được khai màn, dù trước đó đã lên tiếng phản đối.

Bình Nhưỡng cũng chưa hồi đáp đề xuất trước đó của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi hai miền tiến hành đối thoại về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, giảm căng thẳng, tôn trọng lẫn nhau và từng bước xây dựng quan hệ hướng tới việc chung sống hòa bình.

Ông Lee cho rằng, với tư cách là hai nước trực tiếp liên quan, Hàn Quốc và Triều Tiên có thể khởi động thảo luận về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài./.

Tổng thống Mỹ giải thích quyết định giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc Ông Trump cho biết ông không hài lòng vì Hàn Quốc không đồng ý hỗ trợ Mỹ phi hạt nhân hóa Iran, mặc dù Mỹ đang triển khai quân đội tại Hàn Quốc để ngăn chặn hành động từ Triều Tiên.