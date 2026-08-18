Venezuela tôn vinh những giá trị của Cách mạng Việt Nam

Ngày 17/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela phối hợp với Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam (CAVV) và Trường Đại học Truyền thông Quốc tế (UICOM) tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và hội thảo với chủ đề “Hành trình 81 năm vẻ vang của Cách mạng Việt Nam và tầm nhìn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, được tổ chức tại Cung Lao động Venezuela ở bang Miranda, sự kiện không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử của Việt Nam mà còn cho thấy tình cảm và sự gắn bó đặc biệt mà nhiều tầng lớp nhân dân Venezuela dành cho Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch CAVV Carolus Wimmer, đồng thời là Tiến sĩ nghiên cứu về Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định cuộc cách mạng mùa Thu năm 1945 là bước ngoặt đưa Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập, tự do.



Từ những chuyến thăm và quá trình nghiên cứu về Việt Nam, Tiến sĩ Carolus Wimmer cho rằng những thành tựu của Việt Nam có cội nguồn từ tinh thần kiên cường của dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong quá trình phát triển đất nước.



Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam Carolus Wimmer phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại sự kiện, các học giả và nhà nghiên cứu Venezuela tham dự hội thảo dành nhiều sự quan tâm cho lịch sử Cách mạng Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nghiên cứu Joselym Baez, trong tham luận “Sợi chỉ không thể phá vỡ của sự hy sinh và tình đoàn kết”, nhấn mạnh ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Trong khi đó, Tiến sĩ Anahis Lopez, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương, và Tiến sĩ Arianna Guerrero, Trưởng nhóm nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc UICOM, tập trung phân tích giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh và những bài học từ con đường phát triển của Việt Nam.



Đáng chú ý, Tiến sĩ Anahis Lopez cho rằng Việt Nam không chỉ để lại dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục tạo cảm hứng cho nhiều quốc gia trong quá trình phát triển khi kết hợp tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ngưỡng mộ và kính trọng mà các nhân sĩ, trí thức và nhân dân Venezuela dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và đất nước Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh đây là tình cảm có ý nghĩa đặc biệt, được vun đắp qua nhiều năm và đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Điểm lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển đất nước, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh những thành tựu đạt được sau khoảng 40 năm Đổi mới đã tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 50 bức ảnh giới thiệu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và chặng đường xây dựng, phát triển của Việt Nam đã được trưng bày, giúp các đại biểu Venezuela có thêm góc nhìn trực quan về lịch sử và những đổi thay của đất nước Việt Nam.



Buổi lễ khép lại trong không khí gần gũi, với các tiết mục âm nhạc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh do ca sĩ-nhạc sĩ Venezuela Edgar Parra biểu diễn. Những hình ảnh, câu chuyện và giai điệu về Việt Nam tại sự kiện một lần nữa cho thấy Việt Nam không chỉ được biết đến qua những dấu mốc lịch sử, mà còn luôn hiện diện một cách ấm áp trong những người bạn Venezuela./.