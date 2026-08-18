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Mỹ siết hợp tác nghiên cứu nước ngoài tại 30 trường đại học

Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh hoạt động nhằm tăng cường an ninh trong hoạt động nghiên cứu và bảo vệ các khoản đầu tư của Mỹ dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đoàn Hùng-Nguyễn Hà
Đại học Đặc khu Columbia, Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Đại học Đặc khu Columbia, Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 17/8 đã yêu cầu 30 cơ sở giáo dục đại học trong nước tiến hành rà soát toàn diện các hoạt động hợp tác học thuật, tài chính và nghiên cứu với các thực thể nước ngoài mà bộ này cho rằng thuộc diện quan ngại. Biện pháp nói trên nhằm tăng cường bảo vệ nghiên cứu và công nghệ được tài trợ bằng ngân sách liên bang.

Theo thông báo của Bộ Chiến tranh, các trường phải kiểm tra những mối quan hệ hợp tác có nguy cơ dẫn đến chuyển giao công nghệ trái phép, đánh cắp sở hữu trí tuệ hoặc tạo điều kiện để bên ngoài tiếp cận các nghiên cứu nhạy cảm. Các trường cũng được yêu cầu xây dựng các phương án giảm thiểu rủi ro, trong đó có việc chấm dứt những quan hệ hợp tác được xác định là không phù hợp.

Bộ Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh hoạt động trên nhằm tăng cường an ninh trong hoạt động nghiên cứu và bảo vệ các khoản đầu tư của Mỹ dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Trong thông báo, Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách khoa học và công nghệ, ông Joseph Jewell, nêu rõ: “Các trường đại học là những đối tác quan trọng trong việc triển khai nhiều chương trình nghiên cứu của Bộ Chiến tranh. Do đó, Bộ cần bảo đảm các khoản đầu tư cho nghiên cứu phải được bảo vệ.”

Các cơ sở giáo dục phải báo cáo trực tiếp cho Bộ Chiến tranh Mỹ về kết quả rà soát và các biện pháp đã thực hiện chậm nhất vào ngày 31/8./.

(TTXVN/Vietnam+)
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