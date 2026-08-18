Nga mở rộng mạng lưới hậu cần và ảnh hưởng an ninh tại châu Phi

Nga đang đẩy mạnh hiện diện quân sự tại Libya thông qua việc tăng cường hoạt động tại 6 căn cứ không quân chiến lược, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng và bổ sung nhân lực, qua đó củng cố năng lực hậu cần của Moskva tại Bắc Phi và khu vực Sahel.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 6 căn cứ gồm Jufra, Al-Khadim, Ghardabiya, Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra và Tamanhint, nằm tại các khu vực miền Trung, miền Đông và miền Nam Libya.

Ngoài ra, Nga cũng đang triển khai nhiều dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, trong đó có cải tạo đường băng, nhà kho và nhà chứa máy bay.

Tại căn cứ Al-Khadim, 3 nhà chứa máy bay cùng một số công trình được cho là phục vụ nhân sự đã được xây dựng trong năm qua. Trong năm nay, một tháp thông tin liên lạc và khu doanh trại tiếp tục được xây dựng.

Tại căn cứ Brak Al-Shati, số nhân sự Nga được cho là đã tăng từ khoảng 300 lên 450 người chỉ trong vài tháng.

Trong khi đó, căn cứ Maaten Al-Sarra, nằm gần biên giới với Chad và Sudan, được đánh giá có vị trí thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động của Nga tại khu vực Sahel.

Các hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh Nga tìm cách mở rộng mạng lưới hậu cần và ảnh hưởng an ninh tại châu Phi.

Với vị trí nằm giữa Địa Trung Hải và khu vực Sahel, Libya được đánh giá có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Moskva trong việc vận chuyển nhân lực, vũ khí và trang thiết bị tới các khu vực khác trên lục địa.

Một số nguồn tin cũng cho biết Nga đang củng cố năng lực hậu cần thông qua các dự án tại cảng Tobruk, qua đó có thể tăng khả năng hỗ trợ các hoạt động quân sự trong khu vực.

Việc Nga củng cố 6 căn cứ không quân tại Libya cho thấy quốc gia này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của Nga tại Bắc Phi và Sahel./.

Nga và Syria đạt thỏa thuận mới về tương lai hai căn cứ chiến lược Syria sẽ tiếp quản việc quản lý các cơ sở phục vụ mục đích dân sự, trong đó có sân bay Hmeimim và cầu cảng thương mại số 4 tại cảng Tartus, từng bước đưa các cơ sở này vào hệ thống quản lý dân sự.