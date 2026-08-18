Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Ngày 17/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Stephane Dujarric, nhấn mạnh thông điệp của Tổng thư ký Guterres vẫn như cũ, đó là “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này."

Tổng thư ký kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài càng sớm càng tốt nhằm “tránh các hành động quân sự và giảm bớt những lời lẽ kích động."



Lời kêu gọi được đưa ra đúng ngày kết thúc Bản ghi nhớ (MoU) kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran về việc hai bên tiến hành thảo thuận và đi tới thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt xung đột. Trong MoU này, Mỹ và Iran đặt thời hạn 60 ngày nhưng có thể gia hạn nếu có sự đồng thuận.



Tuy nhiên, trong phát biểu chỉ một ngày trước khi MoU chạm đích 60 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran dù muốn đạt thỏa thuận nhưng không hoàn toàn sẵn lòng cho một văn kiện mà ông cho là cần thiết.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu của Washington và Mỹ có "quyền kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz thông qua việc phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở Washington đạt thỏa thuận với Iran về eo biển Hormuz.



Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Iran dường như không quan tâm đến việc đáp ứng các điều khoản của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán hiện tại.

Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá mức độ đối thoại giữa quan chức hai bên đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải tận dụng tối đa các biện pháp ngoại giao để giảm căng thẳng Mỹ - Iran và tiếp tục các cuộc đàm phán.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình và sẽ cùng với Pakistan và Saudi Arabia tiếp tục thể hiện lập trường kiên quyết trong việc đảm bảo ổn định và an ninh khu vực trong khuôn khổ thỏa thuận quốc phòng chung ba bên./.

Iran bị cáo buộc phóng UAV tấn công các cơ quan đầu não vùng tự trị Kurdistan Ngày 17/8, hai máy bay không người lái của Iran đã tấn công văn phòng Thủ tướng và nhà riêng lãnh đạo cơ quan tình báo Vùng tự trị Kurdistan (Iraq), đánh dấu bước leo thang đe dọa an ninh toàn khu vực.

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