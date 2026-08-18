Liên đoàn Arab cáo buộc Israel cản trở tiến trình hòa bình Gaza

Ngày 17/8, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Fahmy tuyên bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách duy trì sự hiện diện quân sự của nước này tại Dải Gaza và phải chịu trách nhiệm về nguy cơ thất bại của các nỗ lực trung gian nhằm giải quyết xung đột.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Fahmy nói rằng ông Netanyahu “rõ ràng đang tìm cách cản trở mọi nỗ lực trung gian và củng cố nguyên trạng tại Dải Gaza, đồng nghĩa với việc tiếp tục xảy ra các vụ sát hại hằng ngày, mở rộng phạm vi chiếm đóng và cản trở các nỗ lực giải quyết tình hình nhân đạo thảm khốc mà hơn 2 triệu người Palestine đã phải gánh chịu trong suốt 3 năm qua."

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký AL cũng nhấn mạnh phong trào Hamas của Palestine đã đồng ý với các điều khoản về việc giải giáp lực lượng, rút các lực lượng Israel, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và chuyển giao quyền quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG). Tuy nhiên, Israel đã từ chối thực hiện các cam kết của họ.

Ông Fahmy cũng hoan nghênh tuyên bố của 8 quốc gia Hồi giáo trong việc lên án Israel cản trở các nỗ lực hòa bình, đồng thời kêu gọi Mỹ gây áp lực nhằm bảo đảm việc chuyển sang thực thi giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Cùng ngày, người phát ngôn phong trào Hamas Hazem Qassem đã lên tiếng hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel dừng các cuộc tấn công vào Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, ông Qassem cho rằng những tuyên bố này là sự xác nhận cam kết của Tổng thống Trump đối với một lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Quan chức này cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ gây áp lực buộc Chính phủ Israel thực thi các điều khoản trong giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza đồng thời tái khẳng định sự cần thiết tiếp tục những nỗ lực nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti ngày 17/8 dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, nước này và Hội đồng Hòa bình đã nhất trí rằng việc giải giáp phong trào Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza phải được thực hiện trước khi tiến hành tái thiết vùng lãnh thổ này.

Tuyên bố của nêu rõ: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Hội đồng Hòa bình đã tiến hành các cuộc thảo luận sâu rộng và mang tính xây dựng. Quyết định đã được đưa ra về việc thành lập 2 nhóm công tác. Nhóm thứ nhất sẽ tập trung vào việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Gaza - một tiến trình mà Israel và Hội đồng Hòa bình dự định triển khai nhanh nhất có thể và hoàn tất trước khi bất kỳ hoạt động tái thiết nào bắt đầu tại Dải Gaza."

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp diễn ra trước đó cùng ngày giữa Thủ tướng Netanyahu, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Jared Kushner cùng ông Nickolay Mladenov, Đại diện cấp cao phụ trách Gaza của Hội đồng Hòa bình./.

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.