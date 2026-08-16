Iran và Oman đạt thỏa thuận về lộ trình vận tải ở eo biển Hormuz

Ngày 15/8, truyền thông Iran đưa tin nước này và Oman đã đạt thỏa thuận về lộ trình vận tải ở eo biển Hormuz, dù một số vấn đề vẫn cần được thảo luận.

Các nguồn tin cho biết Iran và Oman đã đạt thỏa thuận mở lại toàn bộ eo biển Hormuz, nhưng vẫn cần sự phê chuẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Theo đó, thỏa thuận sẽ chính thức được công bố trong vài ngày tới.

Trước đó, Tehran cho biết ngay cả khi hai bên thống nhất được về hải trình mới, thỏa thuận này cũng chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz và Mỹ phải đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra.

Tuần trước, ông Mohammad Bagher Zolghadr - Cố vấn chính trị của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã nêu một loạt điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen và Iraq.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr cũng yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt, giải phóng các tài sản đang bị phong tỏa của Iran cũng như bồi thường tổn thất chiến tranh.

Mỹ và Iran lâu nay đưa ra các tuyên bố khác nhau về tình trạng eo biển Hormuz. Hôm 13/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Mỹ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/8, Iran đã nối lại các chuyến bay tại thành phố cảng Bandar Abbas, phía Nam nước này, sau nhiều lần gián đoạn trong thời gian xảy ra xung đột.

Giới chức Iran cho biết các chuyến bay nội địa có lưu lượng cao tại Sân bay Quốc tế Bandar Abbas đã hoạt động trở lại. Trước khi xung đột nổ ra, sân bay phục vụ từ 35 đến 40 chuyến bay nội địa và quốc tế mỗi ngày./.

Đạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ Iran tiến gần đến thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng Mỹ phải đáp ứng nhiều điều kiện để mở lại tuyến đường chiến lược này.