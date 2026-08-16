Ai Cập, Mỹ thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Gaza và ổn định khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 16/8, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã tiếp ông Jared Kushner, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại thành phố New Alamein thuộc tỉnh Matrouh ở miền Bắc nước này.



Tại cuộc gặp, ông Kushner nhấn mạnh Ai Cập là đối tác trung tâm của Mỹ tại khu vực, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Cairo cũng như cá nhân Tổng thống El-Sisi trong việc thúc đẩy hòa bình, và an ninh.

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước cũng như sự phối hợp giữa hai bên trong các vấn đề chủ chốt.



Hai bên đã thảo luận những diễn biến mới tại Trung Đông, trong đó Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực và những thách thức chung nhằm duy trì ổn định.

Cuộc gặp cũng đề cập vấn đề Palestine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên tuân thủ những cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.



Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ai Cập tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Gaza. Trước đó, Cairo đã phối hợp với những bên liên quan nhằm thúc đẩy và thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời hỗ trợ tiến trình hướng tới một giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine.



Các nguồn tin từ Hamas tiết lộ, tại Ai Cập, ông Kushner sẽ gặp ban lãnh đạo phong trào này, với sự hiện diện của các quan chức Ai Cập và Qatar, nhằm thúc đẩy một kế hoạch hòa bình.

Sau đó, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ sẽ tới Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Truyền thông cho biết, vài giờ trước cuộc gặp giữa Tổng thống El-Sisi và ông Kushner, thủ lĩnh Hamas Khalil El-Hayya đã gặp gỡ người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Rashad, trong đó, phái đoàn Hamas "tái khẳng định cam kết hoàn tất kế hoạch của Tổng thống Mỹ"./.

Chỉ huy Hamas thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel Xung đột Hamas-Israel bùng phát từ tháng 10/2023 và mãi đến năm ngoái mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 nhờ vai trò trung gian của Mỹ và một số nước khác trong khu vực.

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