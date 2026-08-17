Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này.



Các quan chức Hamas đã có mặt tại một số cuộc gặp giữa các bên trung gian với ông Kushner và Đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình về Gaza Nickolay Mladenov. Trước các cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ, thủ lĩnh của lực lượng Hamas, ông Khalil Al-Hayya, đã gặp người đứng đầu tình báo Ai Cập Hassan Rashad.



Hamas cho biết, tại cuộc gặp, đại diện của lực lượng này đã kêu gọi Hội đồng hòa bình và các nước trung gian hòa giải "buộc lực lượng chiếm đóng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo giai đoạn đầu, chấm dứt mọi vi phạm, (và) phê duyệt lộ trình cho giai đoạn thứ hai" của kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian”.

Hamas cũng nêu rõ đã chấp nhận lộ trình nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, thúc đẩy viện trợ nhân đạo bền vững cho dải đất này và đưa Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, Hamas cũng nhấn mạnh việc thực hiện thỏa thuận phụ thuộc vào việc Israel phải thực thi các cam kết của mình, bao gồm rút quân và ngừng các cuộc tấn công.



Cùng ngày, ngoại trưởng 8 quốc gia Hồi giáo (gồm Ai Cập, Qatar, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia) lên án việc Israel bác bỏ lộ trình thực hiện kế hoạch toàn diện của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, cũng như việc nước này phản đối thành lập Nhà nước Palestine.

Tuyên bố chung nêu rõ 8 nước “lên án việc Israel tuyên bố bác bỏ lộ trình” cũng như việc nước này bác bỏ kế hoạch thành lập Nhà nước Palestine, cho rằng động thái của Israel sẽ cản trở triển khai kế hoạch nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.



Trước đó, ngày 31/7, Hội đồng Hòa bình Gaza đã công bố lộ trình 15 điểm cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Gaza. Lộ trình bao gồm chấm dứt các hoạt động quân sự, chuyển giao chính quyền dân sự cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza, giải giáp vũ khí hạng nặng, kho vũ khí, các cơ sở sản xuất quân sự và đường hầm, cùng với các thỏa thuận về việc Israel rút quân.



Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump bày tỏ hài lòng về việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp định Phòng thủ Chung Mecca.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: "Điều này cho thấy Trung Đông đang xích lại gần nhau hơn và các quốc gia cuối cùng sẽ có thể tự vệ một cách hiệu quả hơn". Ông đánh giá đây là “bước khởi đầu lớn, táo bạo và quan trọng".



Thỏa thuận 3 bên nói trên được ký ngày 7/8 trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ-Iran đã lan rộng sang khu vực, bao gồm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Ba quốc gia này cam kết tham gia vào các nỗ lực giải quyết xung đột giữa Iran và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, theo hiệp định trên, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là tấn công vào cả 3 nước và đây là thỏa thuận nhằm "tăng cường khả năng răn đe tập thể"./.

Xung đột Hamas-Israel: Phản ứng quốc tế về lộ trình hòa bình 15 điểm ở Dải Gaza Đại diện cấp cao của EU Kaja Kallas hoan nghênh lộ trình hòa bình 15 điểm tại Dải Gaza song cho rằng thành công của thỏa thuận phụ thuộc vào cam kết đầy đủ của tất cả các bên.