Israel tiến hành 4 cuộc tấn công mới vào miền Nam Liban

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA), quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích mới tại ít nhất 4 khu vực ở miền Nam Liban ngày 17/8, trong khi một thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel bị rơi trong khu vực.

NNA cho biết máy bay chiến đấu Israel đã tấn công ít nhất một vị trí trong thung lũng Wadi al-Hujair gần thị trấn Al-Qantara thuộc tỉnh Nabatieh, miền Nam Liban. Thung lũng Wadi al-Hujair trải dài qua các huyện Nabatieh, Marjayoun và Bint Jbeil thuộc vùng Jabal Amel ở miền Nam Liban.

NNA cũng đưa tin về sự di chuyển của các phương tiện quân sự Israel ở các khu vực lân cận, cùng với những tiếng súng máy lẻ tẻ của lực lượng Israel đóng quân trong khu vực.

Trong khi đó báo Haaretz (Israel) ngày 17/8 đưa tin tại Liban, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho khả năng Hezbollah đáp trả các cuộc tấn công trước đó khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có một số dân thường.

IDF cho biết một trong những cuộc tấn công nhắm vào Ali Samir al-Hajj Hassan, chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah, đồng thời cho biết thêm các thành viên trong gia đình của ông Hassan cũng có mặt tại hiện trường khi cuộc tấn công diễn ra.

Theo các nguồn tin ở Liban, vợ và 4 người con của ông Hassan đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trên./.

Israel không kích miền Nam Liban khiến 9 người thiệt mạng Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại miền Nam Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.