Xung đột Hamas-Israel: Israel siết quyền phê duyệt các chiến dịch quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu giới lãnh đạo chính trị phải phê duyệt mọi cuộc không kích và chiến dịch quân sự có mục tiêu bên ngoài “Đường Vàng”, trong bối cảnh Israel tìm cách duy trì cường độ giao tranh ở mức không làm bùng phát một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực, đồng thời tránh gây sức ép khiến Mỹ có thể chuyển sang các biện pháp ngoại giao mạnh hơn, thậm chí áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel.



Theo quyết định của ông Netanyahu, ngoại lệ được áp dụng trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa tức thời đối với binh sỹ Israel hoặc các cộng đồng dân cư dọc biên giới Gaza. Khi đó, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được phép chủ động hành động để loại bỏ mối đe dọa.



Động thái trên diễn ra trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kiềm chế tại Gaza và Liban, nhằm tập trung nguồn lực vào Iran và eo biển Hormuz.

Washington đồng thời cử Cố vấn Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff tới khu vực để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan Gaza và Liban.



Hiện Mỹ coi Iran là một trong những chiến trường trọng tâm của cuộc xung đột, trong khi eo biển Hormuz ngày càng trở thành vấn đề nan giải đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Các nước Vùng Vịnh cũng gia tăng sức ép và bày tỏ thất vọng trước việc Washington chưa thể giành được ưu thế quyết định trước Iran, đặc biệt tại eo biển chiến lược này.

Trong bối cảnh đó, chính quyền của ông Trump cần duy trì tình hình tương đối yên ổn tại Gaza và Liban. Washington vừa gây sức ép yêu cầu Israel kiềm chế ở cả hai mặt trận, vừa triển khai các nỗ lực ngoại giao do hai ông Kushner và Witkoff dẫn đầu.



Tại Liban, tình hình đặc biệt phức tạp khi IDF đang tiến gần tới việc đánh bại lực lượng Hezbollah tại dãy Ali Taher, tuyến phòng thủ quan trọng nhất của Hezbollah ở miền Nam Liban.

Việc Israel kiểm soát khu vực này có thể mở rộng đáng kể khả năng tiến quân về phía thung lũng Beqaa, Beirut và bờ Địa Trung Hải nếu Israel quyết định mở rộng chiến dịch trên bộ.



Israel đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng duy trì đủ cường độ quân sự để bảo vệ binh sỹ và những thành quả đạt được trên chiến trường, nhưng tránh các bước đi có thể khiến tình hình leo thang và phá vỡ tiến trình đàm phán.



Trong ngày 17/8, ông Jared Kushner cùng Đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình Gaza - Nikolay Mladenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã gặp Thủ tướng Netanyahu cùng các quan chức cấp cao Israel để thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump dành cho Gaza, trong đó có mục tiêu giải giáp Hamas.



Theo Hội đồng Hòa bình, mục tiêu cuối cùng là một Gaza phi quân sự, Hamas từ bỏ hoàn toàn quyền quản lý và chuyển giao quyền điều hành cho một chính quyền kỹ trị Palestine.

Tiến trình này cũng bao gồm giải giáp Hamas, vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự, triển khai Lực lượng Ổn định quốc tế và mở đường cho tái thiết Gaza./.

Chỉ huy Hamas thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel Xung đột Hamas-Israel bùng phát từ tháng 10/2023 và mãi đến năm ngoái mới đạt được thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 nhờ vai trò trung gian của Mỹ và một số nước khác trong khu vực.

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