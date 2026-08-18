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Xung đột tại Trung Đông: IRGC bác thông tin về kênh liên lạc bí mật với Mỹ

IRGC coi tuyên bố về kênh đàm phán bí mật giữa Mỹ và IRGC là "hoang đường," đồng thời khẳng định không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra giữa các quan chức IRGC và phía Washington.

Tiến Trung-Nhật Ninh
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận “Great Prophet 19” tại tỉnh Kermanshah. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận “Great Prophet 19” tại tỉnh Kermanshah. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngày 17/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày về việc tồn tại một kênh đàm phán bí mật giữa Washington và lực lượng này.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi coi tuyên bố của ông Trump là "hoang đường," đồng thời khẳng định không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra giữa các quan chức IRGC và phía Washington.

Quan chức này cũng nhấn mạnh ngay cả bộ máy ngoại giao của Iran hiện cũng không đàm phán với Mỹ do Washington "vi phạm các cam kết."

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng lên tiếng phủ nhận thông tin trên truyền thông về hoạt động tiếp xúc không chính thức giữa Mỹ và IRGC thông qua các quan chức khu vực Kurdistan của Iraq cũng như thông tin về cuộc gặp bí mật giữa Mỹ và Iran tại Erbil.

Ông Baghaei cho rằng những tin tức này là "thủ thuật truyền thông và chiến dịch tâm lý nhằm gây chia rẽ giữa các cơ quan đưa ra quyết định của Iran"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #IRGC Iran Mỹ
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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