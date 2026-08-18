Hội đồng Hòa bình cân nhắc phương án mới về giải giáp Hamas

Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn đang cân nhắc điều chỉnh kế hoạch giải giáp Hamas tại Dải Gaza, chuyển từ cách tiếp cận từng giai đoạn sang phương án Hamas bàn giao toàn bộ vũ khí trước khi Israel rút quân.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa các bên về việc triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Gaza.

Truyền thông Israel dẫn nguồn thạo tin ngày 18/8 cho biết kế hoạch ban đầu mà Hamas chấp thuận hôm 30/7 chia khoảng 47% lãnh thổ Gaza hiện do lực lượng này kiểm soát thành 5 khu vực. Hamas sẽ lần lượt bàn giao vũ khí và phá hủy đường hầm tại từng khu vực.

Sau khi Hội đồng Hòa bình xác nhận quá trình phi quân sự hóa hoàn tất, quân đội Israel sẽ tương ứng rút về các vị trí gần biên giới hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối cách tiếp cận này và yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn trên toàn Dải Gaza trước khi Israel thực hiện bất kỳ bước rút quân nào. Bất đồng trên tiếp tục chưa được giải quyết sau cuộc gặp kéo dài khoảng 4 giờ ngày 17/8 giữa ông Netanyahu và đặc phái viên Mỹ Jared Kushner tại Jerusalem.

Trước lập trường của Israel, Hội đồng Hòa bình đang xem xét một phương án khác, theo đó Hamas sẽ bàn giao toàn bộ vũ khí và Gaza được xác nhận phi quân sự hóa trước. Sau đó, quân đội Israel sẽ rút khỏi các vị trí hiện nay về khu vực biên giới Gaza-Israel.

Nguồn tin nhấn mạnh đây mới là phương án đang được thảo luận và kế hoạch giải giáp theo từng giai đoạn chưa chính thức bị từ bỏ.

Việc thay đổi phương án có thể giúp đáp ứng yêu cầu của Israel nhưng đồng thời đặt ra nguy cơ Hamas không chấp thuận, sau nhiều tháng đàm phán để lực lượng này đồng ý với lộ trình từng bước.

Nếu phải thương lượng lại trình tự giải giáp và rút quân, tiến trình triển khai giai đoạn tiếp theo của kế hoạch Gaza có thể tiếp tục kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh Israel chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 10./.

Phong trào Hamas nêu điều kiện giải giáp toàn diện Hamas khẳng định việc cất giữ và bàn giao vũ khí chỉ được thực hiện nếu Israel hoàn thành các cam kết rút quân và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang đối địch tại Dải Gaza.