Việt Nam và Uruguay hợp tác nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi.

Tại Kỳ họp, hai bên đã tiến hành trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hải quan, nông nghiệp, khoa học công nghệ và rà soát các kết quả đạt được kể từ Kỳ họp lần III UBHH được tổ chức vào tháng 4/2023 và thảo luận, đề xuất các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu tại Kỳ họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Uruguay thời gian qua phát triển tích cực. Mức tăng trưởng kim ngạch ấn tượng cho thấy dư địa để phát triển thương mại song phương là rất lớn. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Uruguay có tính bổ sung rõ nét, tạo nên chuỗi giá trị hai chiều cùng có lợi khi Việt Nam cung ứng hàng công nghiệp, điện tử và tiêu dùng, trong khi Uruguay đóng vai trò là nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ Kỳ họp, các đại biểu đã trao đổi các biện pháp nhằm nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu nhằm hướng tới cán cân thương mại bền vững. Hai đồng chủ tịch thống nhất tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau; đồng thời tiếp tục trao đổi liên quan tới việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của mỗi nước.

Việt Nam và Uruguay đánh giá cao tinh thần hợp tác, thiện chí và quyết tâm của các bên trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA) Việt Nam -MERCOSUR; cam kết nỗ lực để vòng đàm phán đầu tiên của Hiệp định diễn ra thành công, góp phần tạo nền tảng cho việc tổ chức các vòng đàm phán tiếp theo và thúc đẩy tiến tới một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trao Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) giữa Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu Uruguay (Uruguay XXI). (Ảnh: Bộ Công Thương)

Bên cạnh đó, nhiều nội dung hợp tác mới đã được đề xuất như hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, hải quan, khoa học công nghệ, phần mềm, khai thác và chế biến gỗ, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, trao đổi văn hóa, thể thao, du lịch...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay cho biết Uruguay có thế mạnh về công nghiệp thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng và đang đặt trọng tâm ưu tiên lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ đa phương, hai nước đều đang đảm nhận các vai trò quan trọng, Việt Nam là Chủ tịch luân phiên Hội đồng CPTPP năm 2026 và sẽ là nước chủ nhà đăng cai APEC 2027, trong khi Uruguay đang là Chủ tịch luân phiên của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe từ tháng 3/2026 và Chủ tịch luân phiên của MERCOSUR từ tháng 7/2026. Đây là cơ hội để mở rộng không gian hợp tác không chỉ giữa hai nước mà còn là giữa các khu vực và các khối thị trường.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi đã ký Biên bản Kỳ họp lần IV Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay.

Cũng trong khuôn khổ Kỳ họp, hai Thứ trưởng đã trao Bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) và Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu Uruguay (Uruguay XXI)./.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Uruguay đạt 268,42 triệu USD, tăng 58,4% so với năm 2024. Trong đó xuất khẩu Việt Nam sang Uruguay đạt 179,92 triệu USD, tăng 64,8%, nhập khẩu của Việt Nam từ Uruguay đạt 88,50 triệu USD, tăng 46,8%. 6 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 148,35 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 106,52 triệu USD, tăng 57,5%, nhập khẩu đạt 41,83 triệu USD, giảm 22,7%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Uruguay gồm: Điện thoại các loại và linh kiện; giày dép các loại; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; hàng dệt, may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Uruguay gồm: gỗ và các sản phẩm từ gỗ; sữa và các sản phẩm từ sữa; nguyên phụ liệu dệt may da, giày; Lúa mì; thức ăn gia súc và nguyên liệu, hóa chất…