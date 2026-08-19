Giá vàng châu Á ít biến động khi thị trường chờ biên bản họp của Fed

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Giá vàng đi ngang trong phiên chiều 19/8 tại châu Á, sau khi giảm trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp tháng 7/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm tín hiệu mới về triển vọng chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay ít biến động, ở mức 4.337,59 USD/ounce, sau khi giảm gần 2% trong phiên 18/8 do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,7% xuống 4.391,20 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu Mỹ đã hạ nhiệt so với mức cao trước đó, sau khi đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu đẩy chi phí vay dài hạn tại các nền kinh tế lớn lên gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Biên bản cuộc họp tháng 7/2026 của Fed dự kiến sẽ được công bố vào lúc 1 giờ sáng 20/8 theo giờ Việt Nam. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang định giá xác suất 64% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và 36% khả năng tăng lãi suất vào tháng tới. Khả năng Fed tăng lãi suất đã giảm sau một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy sự suy yếu.

Lãi suất thấp hơn giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, nhờ đó thúc đẩy hoạt động mua vào.

Giới phân tích nhận định việc giá vàng vượt và duy trì trên mức 4.390 USD/ounce có thể mở đường cho đà tăng lên mức 4.505 USD/ounce, trong khi giá sẽ rơi về các mốc 4.200 USD/ounce và 4.150 USD/ounce sau khi xuống dưới mức 4.300 USD/ounce.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 cho biết, không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa, trái ngược với tuyên bố của Iran rằng tuyến đường thủy huyết mạch này vẫn đóng cửa đối với hoạt động vận tải biển. Giá dầu đã tăng phiên thứ tư liên tiếp.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 62,68 USD/ounce, giá bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.714,08 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 0,5% xuống 1.283,74 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 19/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

Giá dầu châu Á hạ nhiệt khi nguồn cung "vàng đen" gia tăng Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,44 USD, tương đương 1,6%, xuống 87,59 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,59 USD, tương đương 1,9%, xuống 82 USD/thùng.

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