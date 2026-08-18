Phạt Lazada 350 triệu đồng vì hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), Ủy ban đã rà soát, xác minh và phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Recess (Lazada).

Ngày 9/7, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 200/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Recess (Mã số doanh nghiệp: 0308808576) về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ do Công ty cung cấp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Recess nhanh chóng tuân thủ và khắc phục các hành vi vi phạm; đồng thời chủ động rà soát việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong quá trình làm việc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Recess đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức./.

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