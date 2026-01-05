Bộ Công thương: Tăng kiểm tra, xử lý vi phạm cạnh tranh trong kỷ nguyên số

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025, đồng thời định hướng các giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đạt được trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, bước sang năm 2026, lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tập trung nguồn lực, phối hợp các đơn vị liên quan, bảo đảm hoàn thành có chất lượng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Go!. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Mặt khác, chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nâng cao đồng bộ, hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Ngoài ra, tập trung vào rà soát, nghiên cứu, thu thập thông tin phục vụ giám sát cạnh tranh trên một số thị trường trọng điểm để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững. Xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, tổ chức điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, nhất là một số lĩnh vực mang tính chất tiêu biểu.

Đặc biệt, tập trung nguồn lực triển khai việc kiểm tra chuyên ngành trong toàn bộ lĩnh vực quản lý nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật, tăng niềm tin xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường trong kỷ nguyên số.

Thứ trưởng cũng lưu ý cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và khẳng định vai trò của Việt Nam trong hợp tác khu vực và quốc tế. Hơn nữa, xây dựng đội ngũ công chức, đặc biệt các điều tra viên vụ việc cạnh tranh của Ủy ban trở thành lực lượng chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng trong điều tra, kiểm tra để xử lý hành vi vi phạm pháp luật nhằm đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của ngành công thương và đất nước.

Theo ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), năm 2026 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tiếp tục phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trongviệc xây dựng dự thảo và nghị định hướng dẫn Luật Thương mại điện tử, phối hợp hoàn thiện các quy định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến kiểm soát hành vi cạnh tranh.

Cùng đó, tăng cường phát hiện dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử; đẩy mạnh giám sát, đặc biệt đối với hành vi quảng cáo sai sự thật nhằm bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền pháp luật cạnh tranh, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp trong môi trường số.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đề xuất: Bước sang năm 2026, hai đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện; trong đó, có nội dung liên quan đến Nghị định về xăng dầu bởi đâylà mặt hàng nhạy cảm cần tiếp tục được quan tâm trong việc quản lý.

Bên cạnh đó, phối hợp tốt hơn trong tiếp nhận, xử lý hiệu quả và dứt điểm các vấn đề được phản ánh; thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong chuỗi cung ứng nông sản, đặc biệt bảo đảm các hộ sản xuất và hợp tác xã không bị ép giá góp phần duy trì đời sống cho nhóm hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và nhóm yếu thế trong hệ thống bán lẻ.

Theo ông Trần Hữu Linh, hiện nay các hệ thống phân phối đang tạo áp lực nhất định lên hộ sản xuất, nhất là với mặt hàng nông sản. Do đó, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cần quan tâm hơn nữa nhằm duy trì sức sản xuất và bảo đảm đầu ra cho các mặt hàng chủ lực của Việt Nam.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết: Trong năm 2025, sự phối hợp giữa Ủy ban và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả hơn so với các năm trước.

Để việc phối hợp và triển khai hiệu quả hơn, ông Bùi Thanh Thủy cũng đã nêu một số đề xuất, kiến nghị; trong đó, đề nghị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong việc triển khai việc bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương, đặc biệt ở cấp xã, phường và đặc khu...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động cụ thể hóa các định hướng và chương trình năm 2026. Trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chủ động tổ chức, triển khai đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh thực thi Luật Cạnh tranh và văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, minh bạch giữa thành phần kinh tế; rà soát, sửa đổi Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh...

Cùng đó, Uỷ ban đã chủ động đề xuất thực hiện xây dựng Báo cáo 5 năm triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước với bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; phối hợp tổng hợp số liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trên cả nước và đã trình Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo gửi Ban Bí thư.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả triển khai Chỉ thị và từ thực tiễn việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã đề xuất Ban Bí thư xem xét ban hành Kết luận về việc triển khai Chỉ thị số 30 trong tình hình mới... Đáng lưu ý, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã hoàn thành kế hoạch năm với một số kết quả nổi bật như tổ chức làm việc 26 vụ việc, kiểm tra 6 đối tượng, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 17 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 2,71 tỷ đồng; trong đó, 1 vụ việc đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để thực hiện xử lý về hình sự…

Ngoài ra, Uỷ ban đã giám sát 19 chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật; tích cực theo dõi, cập nhật thông tin về chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật từ cổng thông tin của cơ quan chức năng nước ngoài.

Đồng thời, thu thập, phân tích, đánh giá và đăng tải kịp thời thông tin sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam. Cùng đó, tổ chức giám sát và công bố công khai trên kênh thông tin của mình về chương trình thu hồi sản phẩm trong nước để người tiêu dùng theo dõi và chủ động tham gia nhằm nâng cao nhận thức, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Mặt khác, thực hiện quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 về trách nhiệm đặc thù của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã thiết lập khu vực báo cáo trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban.

Đồng thời, xây dựng Đề cương báo cáo thực hiện trách nhiệm đặc thù của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn và đề nghị các tổ chức rà soát, báo cáo.

Đến hết tháng 11/2025, có 4 nền tảng kinh doanh thương mại điện tử được xác định là nền tảng số lớn đã cung cấp thông tin và đăng ký tài khoản trên hệ thống nhằm phục vụ cho việc thực thi trách nhiệm đặc thù của chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn.

Trong năm 2025, Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia 1800.6838 đã tiếp nhận 14.868 cuộc gọi từ người tiêu dùng; trong đó tổng đài viên trực tiếp xử lý 9.513 cuộc, đạt tỷ lệ khoảng 64% góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại hội nghị, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025, ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia./.

Tái cấu trúc xúc tiến thương mại xanh và số để doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường toàn cầu Không chỉ dừng ở việc mở rộng thị trường, Việt Nam hướng tới xây dựng một hệ sinh thái xúc tiến thương mại hiện đại, bền vững, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để chinh phục thị trường toàn cầu.