Năm 2026: Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế có thể chậm lại

Kết thúc năm 2025, các tổ chức quốc tế dự kiến mức tăng trưởng quý 4 của Việt Nam đạt con số ấn tượng 7,8%, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Bước sang năm 2026, nhận định của các tổ chức này lại có phần thận trọng hơn, do nền kinh tế của Việt Nam có độ mở lớn sẽ phải đối mặt với áp lực "hạ nhiệt" chung của toàn cầu.

Đà tăng trưởng ấn tượng từ năm 2025

Theo báo cáo ghi nhận từ Cục Thống kê, các tổ chức quốc tế dù có những đánh giá khác nhau về biên độ tăng trưởng cụ thể, nhưng đều có chung nhận định tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Dẫn chứng cụ thể, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) là tổ chức lạc quan nhất khi dự báo Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,4% cho cả năm 2025. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra mức dự báo lần lượt là 6,6% và 6,5%. Ngay cả Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) với quan điểm thận trọng nhất, cũng dự báo Việt Nam đạt 6,2%. Trong khi đó, các nước láng giềng trong khu vực (như Philippines, Malaysia, Indonesia) có mức dự báo thấp hơn, dao động phổ biến từ 4,1% đến 5,4%.

Tuy nhiên, các tổ chức này cũng rất thận trọng với những lo ngại về triển vọng năm 2026. Cụ thể, dữ liệu tổng hợp từ các tổ chức quốc tế cho thấy có xu hướng điều chỉnh giảm đối với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm tới.

Theo báo cáo của ADB, sau khi đạt đỉnh 7,4% vào năm 2025, tăng trưởng của Việt Nam dự báo sẽ giảm xuống còn 6,4% vào năm 2026. Tương tự, WB dự báo mức giảm từ 6,6% xuống 6,1%. Đáng chú ý nhất, dự báo của IMF cho rằng tăng trưởng của Việt Nam có thể giảm sâu từ mức 6,5% (năm 2025) xuống chỉ còn 5,6% vào năm 2026. Riêng OECD giữ nguyên mức dự báo 6,2% cho cả hai năm với sự ổn định nhưng không có bứt phá.

Theo báo cáo của ADB, sau khi đạt đỉnh 7,4% vào năm 2025, tăng trưởng của Việt Nam dự báo sẽ giảm xuống còn 6,4% vào năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Lý giải về sự điều chỉnh này, những phân tích từ báo cáo của Cục Thống kê cho rằng nguyên nhân chính đến từ bối cảnh kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại. Cụ thể, tăng trưởng toàn cầu năm 2026 dự kiến sẽ thấp hơn năm 2025 khi các động lực tạm thời từ năm trước lắng xuống. Cụ thể, IMF dự báo kinh tế thế giới giảm từ 3,2% (2025) xuống 3,1% (2026) và WB dự báo mức giảm từ 2,8% xuống 2,4%.

Mặt khác, các đối tác thương mại lớn của Việt Nam cũng được dự báo sẽ gặp khó khăn. Trong đó, kinh tế Hoa Kỳ dự kiến giảm tốc từ 2% (2025) xuống 1,7% (do ADB dự báo) hoặc 2,1% (từ IMF dự báo) vào năm 2026. Đáng chú ý, Trung Quốc vốn là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam cũng được dự báo tiếp tục đà suy giảm. Cụ thể, mức tăng trưởng rơi xuống khoảng 4,2% - 4,4% trong năm 2026 (theo nhận định IMF và WB).

Rủi ro từ độ mở của nền kinh tế

Là một nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào thương mại, nên các tổ chức quốc tế cho rằng kinh tế Việt Nam nhạy cảm với các biến động bên ngoài. Nhận định của OECD cảnh báo các rào cản thương mại cao hơn và sự bất ổn về chính sách là những rủi ro lớn đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2026.

Ngoài ra, IMF cũng đưa ra 5 nhân tố rủi ro từ kinh tế thế giới có thể tác động trực tiếp đến Việt Nam, bao gồm: sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, nguy cơ bong bóng tài sản từ công nghệ AI, tính dễ tổn thương của hệ thống tài chính toàn cầu, cú sốc nguồn cung lao động tại các nước phát triển và những bất ổn địa chính trị khó lường.

Bên cạnh đó, sự phân mảnh thương mại và căng thẳng giữa các cường quốc kinh tế cũng có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) và hoạt động xuất khẩu vốn là hai trụ cột tăng trưởng chính của Việt Nam. Ngoài ra, các yếu tố nội tại như thiên tai, biến đổi khí hậu (như các đợt bão lũ cuối năm 2025) cũng là những biến số cần được tính đến trong kịch bản điều hành kinh tế năm tới.

Dù dự báo năm 2026 có phần "hạ nhiệt" so với đỉnh cao 2025, nhưng mức tăng trưởng các tổ chức quốc tế đưa ra đối với Việt Nam vẫn rất cao so với nhiều quốc gia trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Theo các tổ chức quốc tế, năm 2026 bên cạnh việc tăng tốc về con số tăng trưởng, Việt Nam cũng cần củng cố tính bền vững vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài./.

gành chế biến, chế tạo tăng 10,3%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2020-2024, cho thấy động lực mạnh mẽ từ khu vực sản xuất. (Ảnh: Vietnam+)

Cục Thống kê: Kinh tế bứt phá trong quý 4 đã giúp GDP cả năm ước tăng 8,02% Sự tăng trưởng bứt phá trong quý 4 đã góp phần tích cực cho GDP cả năm 2025 ước tính đạt mức tăng 8,02%, chỉ đứng sau mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025.