Gia Lai: Khởi công khu công nghiệp Tây Giang có vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng

Sáng 19/8, tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang.

Dự án có quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết Khu công nghiệp Tây Giang có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng thu hút dòng vốn mới, mở rộng sản xuất, tăng giá trị công nghiệp, xuất khẩu và nguồn thu ngân sách. Dự án dự kiến bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,68%, riêng công nghiệp tăng 11,74%. Tỉnh thu hút 165 dự án với tổng vốn đăng ký gần 164.749 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai cần khẩn trương hình thành thêm năng lực sản xuất mới, nhất là trong công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp và logistics.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, tiến độ chi tiết, ưu tiên hạ tầng thiết yếu và các khu vực có khả năng tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027; đồng thời xây dựng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.

Theo chủ đầu tư, Khu công nghiệp Tây Giang được định hướng phát triển theo mô hình xanh, sạch, đẹp, hạ tầng hiện đại, phục vụ thu hút các ngành sản xuất, chế tạo, chế biến và công nghiệp phụ trợ. Đến nay, 3 doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng ghi nhớ thuê hạ tầng với tổng diện tích 54,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng.

Các dự án gồm nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, kết cấu thép chính xác và nhôm chuyên dùng; dự kiến đi vào hoạt động từ quý 3/2028.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh hiệu quả dự án không chỉ được đánh giá bằng khối lượng xây dựng mà còn ở diện tích đất công nghiệp đủ điều kiện cho thuê, số dự án thứ cấp đi vào hoạt động, giá trị sản xuất, xuất khẩu, thu ngân sách và việc làm tạo ra cho người dân./.

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