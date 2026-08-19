Giá các sản phẩm dầu mỏ có thể tiếp tục ở mức cao đến năm 2027

Theo mạng tin financialpost.com ngày 18/8, giá dầu liên tục trồi sụt trong mùa Hè này theo sau các diễn biến mới trong xung đột Trung Đông, nhưng các sản phẩm làm từ dầu mỏ - nhiên liệu vận hành của thế giới - lại chỉ có chiều hướng tăng giá.

BofA Global Research, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bán hàng và giao dịch toàn cầu trên nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm trái phiếu, cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa, cho biết, 3 trong 4 trung tâm lọc dầu lớn của thế giới vẫn bị ảnh hưởng vì nhiều lý do.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông trong cuộc chiến Iran đã làm gián đoạn hơn 20% thương mại sản phẩm dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu trong năm nay.

Không giống như dầu mỏ, sự mất mát các dòng chảy này không được bù đắp bằng việc sử dụng đường ống dẫn dầu. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm tê liệt hơn 40% công suất lọc dầu của Nga, chiếm khoảng 3% tổng công suất toàn cầu.

Nga đang xuất khẩu nhiều dầu thô hơn, nhưng đã cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel và thực tế nước này đã phải nhập khẩu các sản phẩm này.

Trung Quốc, quốc gia đã giúp giảm bớt sự thiếu hụt dầu thô trên thị trường bằng cách giảm nhập khẩu, cũng cắt giảm xuất khẩu nhiên liệu do lo ngại về nguồn cung trong nước.

Điều đó khiến Mỹ trở thành trung tâm lọc dầu lớn duy nhất "hoạt động bình thường," nhưng lượng xuất khẩu kỷ lục đang làm giảm lượng tồn kho vốn đã eo hẹp của Mỹ. Những gián đoạn nguồn cung này đã đẩy chênh lệch giá giữa giá dầu và các sản phẩm được chế biến từ nó, chẳng hạn như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, lên mức cao kỷ lục.

Ví dụ, giá xăng đã tăng 98% trong năm nay, so với mức tăng 44% của giá dầu thô WTI.

Các chiến lược gia của BofA cho biết, thị trường nhiên liệu chưng cất tầm trung đã thắt chặt nhanh chóng, với giá dầu diesel và dầu khí tăng hơn 85% kể từ tháng Sáu và giá nhiên liệu máy bay tăng vọt gần 140%.

Họ nói: “Với mùa thu hoạch đã bắt đầu, nhu cầu dầu diesel dự kiến sẽ tăng tốc đúng lúc lượng tồn kho trên khắp Mỹ, châu Âu và châu Á đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Kết quả là một thị trường sắp bước vào giai đoạn nhu cầu theo mùa mạnh nhất với rất ít biên độ sai sót, đặc biệt là vì nguồn cung xăng toàn cầu cũng đang cực kỳ khan hiếm.”

Trong khi đó, Capital Economics dự đoán lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gia tăng sẽ làm giảm giá dầu thô trong thời gian còn lại của năm.

Tuy nhiên, nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, giá các sản phẩm dầu mỏ có thể vẫn ở mức cao cho đến năm 2027.

Theo Capital Economics, dựa trên giá dầu, lạm phát nhiên liệu đã đóng góp 0,6 điểm phần trăm vào lạm phát ở các nền kinh tế phát triển trong tháng Bảy. Tuy nhiên, do sự tăng vọt của chênh lệch giá dầu thô và xăng, lạm phát nhiên liệu có thể đang đóng góp gần 1 điểm phần trăm./.

Giá dầu thô leo đỉnh ba tuần khi hy vọng đàm phán Mỹ-Iran mờ nhạt Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 15 xu (tương đương 0,17%) và chốt phiên ở mức 91,02 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 44 xu (0,52%) lên mức 84,94 USD/thùng.