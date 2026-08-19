Đặc sản tiến vua bưởi thanh trà ở thành phố Huế được mùa, được giá

Phường Thủy Xuân, thành phố Huế hiện có hàng trăm hécta bưởi thanh trà trồng ở ven bờ sông Hương.

Dưới thời Nguyễn, hàng năm quả thanh trà - một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, đều được tuyển chọn kỹ để dâng tiến vào cung vua.

Vườn của ông Đặng Văn Dậu, 58 tuổi, đường Thân Văn Nhiếp, phường Thủy Xuân có diện tích 1.000m2 với hơn 20 cây bưởi thanh trà đang cho thu hoạch. Ông Dậu ước tính vụ năm nay vườn bưởi thanh trà cho thu hoạch khoảng 2 tấn quả.

Từ giữa tháng 8/2026 đến nay, ông Dậu bán thanh trà tại vườn theo hình thức tự chọn có giá 35.000 đồng/quả, mỗi quả có trọng lượng từ 0,8-1kg. Quả nhỏ hơn có trọng lượng từ 0,4-0,8kg, bán được 30.000 đồng/kg. Ông Dậu phấn khởi chia sẻ vụ bưởi thanh trà năm nay, vườn của gia đình được mùa được giá khi sản lượng tăng khoảng 500kg, giá bán cũng cao hơn năm ngoái từ 2.000-5.000 đồng/kg.

Đặc biệt, bưởi thanh trà vụ năm 2026 ngon hơn các năm trước, khi vỏ mỏng, tép bưởi mọng nước và trong, vị ngọt thanh hơn.

Chính vụ bưởi thanh trà hàng năm thường diễn ra từ khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 âm lịch; tùy vào sự chăm sóc của nhà vườn hoặc điều kiện thời tiết, mà chính vụ có thể sớm hoặc muộn hơn.

Vụ bưởi thanh trà 2026, các nhà vườn đều kỳ vọng được giá. Về sản lượng, mỗi nhà vườn đều có ước tính khác nhau so với vụ trước. Những vườn thanh trà ít chịu tác động của các đợt lũ lịch sử tháng 10/2025, cây khỏe mạnh nên cho sản lượng và chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cũng có không ít vườn thanh trà bị các đợt lũ cuối năm 2025 nhấn chìm dài ngày, sau đó bị chết, bị sâu bệnh hoặc sinh trưởng chậm lại nên vụ năm nay ra ít quả hơn khiến năng suất giảm.

Theo các tư liệu lịch sử, dưới thời Nguyễn, bưởi thanh trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, đều được tuyển chọn kỹ để dâng tiến Vua hàng năm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Để tăng giá trị cho loại quả đặc sản này, một phần diện tích bưởi thanh trà ở phường Thủy Xuân được sản xuất theo hướng VietGAP hữu cơ. Hiện nay, Hợp tác xã Thủy Biều, phường Thủy Xuân đang sản xuất bưởi thanh trà theo hướng VietGAP hữu cơ.

Sản xuất theo phương thức này, đặc sản bưởi thanh trà bán được giá hơn so với sản xuất truyền thống, với giá bán khoảng 50.000 đồng/kg, đồng thời được nhiều siêu thị trong cả nước tiêu thụ.

Xuất phát từ lệ cung tiến sản vật này nên người dân vùng Thủy Biều cũ, nay là phường Thủy Xuân cùng chính quyền địa phương, tổ chức Lễ hội Thanh trà hàng năm để tôn vinh đặc sản nổi tiếng của vùng.

Theo Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân, Lễ hội Thanh trà Huế năm nay diễn ra từ ngày 29-31/8, nhằm tôn vinh sản vật nổi tiếng của vùng đất Cố đô.

Đến với lễ hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn như tham quan, thưởng thức và mua sắm bưởi thanh trà; trưng bày, giới thiệu sản phẩm bưởi thanh trà, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương./.

Đặc sản bưởi thanh trà ở thành phố Huế vào chính vụ Từ giữa tháng 8/2026 đến nay, đặc sản bưởi thanh trà, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, vào chính vụ thu hoạch; năm nay bưởi bán được giá cao, khoảng 30.000 đồng/kg.

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