Giá vàng thế giới giảm trước lo ngại lạm phát và lãi suất tăng cao tại Mỹ

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên 18/8 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vọt lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Cùng với đó, giá năng lượng tăng do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang đã làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát, gây áp lực lên tài sản không sinh lời như vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 4.364,90 USD/ounce vào lúc 0 giờ 33 phút sáng ngày 19/8 (giờ Việt Nam). Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 chốt phiên giảm 1,2% ở mức 4.420,6 USD/ounce.

Các chiến lược gia tại công ty môi giới đầu tư Zaner Metals nhận định việc đường cong lợi suất dốc lên và giá dầu duy trì ở mức cao là những rào cản lớn đối với giá vàng trong phiên này.

Tuy nhiên, họ vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý, dù cho rằng thị trường cần một giai đoạn tích lũy trước khi lực mua mới xuất hiện.

Trong khi đó, giá năng lượng leo thang đang củng cố lập luận về việc duy trì lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát. Tâm lý này ngày một gia tăng, bất chấp các báo cáo gần đây cho thấy sự suy yếu bất ngờ trong số liệu việc làm, lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng Bảy.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố vào ngày 19/8 (giờ địa phương) để tìm thêm chỉ dấu về lộ trình lãi suất.

Trong một ghi chú mới đây, các nhà phân tích tại ngân hàng Bank of America cho rằng tâm lý mua vào của nhà đầu tư hiện nay phù hợp với mức giá gần 4.000 USD/ounce hơn là mốc 5.000 USD/ounce.

Theo định chế này, nhu cầu đầu tư cần phải tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái thì giá vàng mới có đủ động lực để hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,8% xuống 63,96 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2,5% xuống 1.725,41 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 18/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng khoảng gần 1% trong tuần qua Giá vàng thế giới tăng khoảng 0,9% trong tuần qua, nhờ đồng USD yếu đi sau khi các số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới.