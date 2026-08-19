Giá dầu thô leo đỉnh ba tuần khi hy vọng đàm phán Mỹ-Iran mờ nhạt

Giá dầu thô thế giới nhích lên mức cao nhất trong hơn ba tuần vào phiên 18/8, khi phía Iran tuyên bố sẽ áp dụng lập trường quân sự cứng rắn hơn và tiếp tục duy trì phong tỏa eo biển Hormuz.

Ngoài ra, các cuộc tấn công tiếp diễn tại khu vực Biển Đỏ cùng sự xáo trộn trong lộ trình xuất khẩu dầu thô tại khu vực Biển Baltic cũng góp phần gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 15 xu (tương đương 0,17%) và chốt phiên ở mức 91,02 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 44 xu (0,52%) lên mức 84,94 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 24/7.

Về tiến trình ngoại giao Trung Đông, giới chức phụ trách đàm phán Iran khẳng định sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển cho đến khi phía Mỹ đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6/2026.

Ngân hàng đầu tư Jefferies đánh giá hai bên đều chưa đạt đến ngưỡng giới hạn để phải nhượng bộ, do đó thị trường sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng căng thẳng và giá dầu thô sẽ chịu áp lực tăng trong ngắn hạn.

Các chuyên gia phân tích tại công ty tài chính Bannockburn Capital Markets nhận định đà tăng của giá "vàng đen" bị kìm hãm phần nào do thị trường đã quá quen với những nhiễu loạn nhưng thiếu kết quả thực chất kể từ tháng 6/2026.

Ngoài ra, việc các chuyến hàng bí mật vẫn lọt qua được eo biển Hormuz đang xoa dịu nỗi lo thiếu hụt.

Trên thực địa, rủi ro hàng hải không ngừng gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công các tàu quân sự và tàu hộ tống của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Trong khi đó, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng chịu thêm xáo trộn từ các động thái của phía Nga. Cụ thể, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu thô của Kazakhstan từ các cảng ở vùng Baltic sang khu vực Biển Đen.

Mục đích của việc này là ưu tiên xuất khẩu lượng dầu của chính nước Nga, trong bối cảnh họ đang gặp khó khăn lớn trong việc thuê tàu do các cuộc không kích từ phía Ukraine./.

Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD mỗi thùng khi đàm phán Mỹ-Iran bế tắc Giá dầu Brent biển Bắc tăng 2,35 USD (2,65%) lên 90,87 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,10 USD (2,55%) lên 84,50 USD/thùng.

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