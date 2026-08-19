Chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ khi kỳ vọng hòa bình Trung Đông mờ mịt

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc trong phiên 18/8 sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chính thức hết hạn mà không mang lại bất kỳ tiến triển nào trong việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Sự bế tắc này làm dấy lên lo ngại giá năng lượng tiếp tục neo cao sẽ thổi bùng ngọn lửa lạm phát.

Chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng và rủi ro địa chính trị, ba chỉ số chính của chứng khoán Phố Wall ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,3% xuống 26.289,71 điểm, chủ yếu do hai mã cổ phiếu là Nvidia giảm hơn 2% và Intel bốc hơi khoảng 7%.

Lãi suất đi vay tăng cao là tin xấu đối với các tập đoàn công nghệ vốn đang phải huy động lượng vốn khổng lồ để đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 cũng lần lượt giảm 0,2% và 0,7% xuống 53.343,40 điểm và 7.691,76 điểm.

Tại châu Âu, xu hướng phân hóa diễn ra rõ rệt. Trong khi hai chỉ số DAX (Frankfurt) và CAC 40 (Paris) đồng loạt giảm 0,8% xuống lần lượt là 26.128,36 điểm và 8.509,36 điểm, thị trường London lại "lội ngược dòng" nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng chiếm tỷ trọng lớn.

Chỉ số FTSE 100 tăng nhẹ 0,1% lên 10.728,04 điểm, sau khi cổ phiếu của các đại gia dầu khí như BP và Shell ghi nhận mức tăng tương ứng gần 3% và 2%.

Nỗi lo lạm phát đã lập tức đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên mức cao nhất trong vòng gần hai thập kỷ, qua đó giáng đòn mạnh vào thị trường cổ phiếu.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã vượt ngưỡng 4,70%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 6/2007, thời điểm ngay trước khi bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tại Pháp, chi phí đi vay của châu Âu cũng tăng vọt, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Ông Neil Wilson, chuyên gia chiến lược đầu tư tại Saxo UK, nhận định sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đang đe dọa định giá cổ phiếu, đồng thời gây thêm khó khăn cho các quốc gia ngập trong nợ nần và các nhà hoạch định chính sách. Rắc rối lớn nhất trong ngắn hạn hiện nay chính là giá dầu và năng lượng.

Bên cạnh đó, hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran tiếp tục mong manh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ chối gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bác bỏ tuyên bố trước đó của đặc phái viên Jared Kushner về việc hai bên đang có "các cuộc thảo luận tích cực," đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải vẫn duy trì toàn bộ hiệu lực.

Về phần mình, Iran gọi thỏa thuận ngừng bắn này là "vô nghĩa" với lập luận rằng Mỹ đã vi phạm các điều khoản ngay từ đầu. Giới đầu tư lo ngại cả hai bên đều đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài, đồng nghĩa với việc giá năng lượng sẽ khó hạ nhiệt trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng USD nhích lên so với đồng yen Nhật, giao dịch ở mức 159,64 yen/USD, tăng so với mức 159,46 yen/USD của phiên trước. Đồng euro giảm nhẹ xuống 1,1577 USD/euro, trong khi đồng bảng Anh giảm xuống mức 1,3533 USD/bảng.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 4,56 điểm (0,26%) xuống 1.732,02 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,68 điểm (1,32%) xuống 282,32 điểm./.

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á giữa lo ngại kinh tế Mỹ Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 17/8 nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng Fed chưa tăng lãi suất, bất chấp tín hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ.