Cổ phiếu dầu khí nâng đỡ VN-Index trước áp lực bán lan rộng

Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co trong phiên 18/8 khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm tài chính-ngân hàng.

Dù có thời điểm VN-Index tăng hơn 20 điểm, lực cầu thận trọng khiến chỉ số hạ độ cao, chỉ còn tăng 4,56 điểm khi đóng cửa phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, sàn HOSE có 129 mã tăng và 167 mã giảm. VN-Index tăng 4,56 điểm lên 1.732,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 550,4 triệu đơn vị, giá trị 14.872,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 102 triệu đơn vị, giá trị 3.459 tỷ đồng.

Trước đó, thị trường khởi sắc ngay từ đầu phiên khi sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, với nhóm dầu khí là động lực chính. Cặp đôi GAS và BSR nhận được sự chú ý khi có thông tin mới liên quan đến việc thoái vốn từ PVN. VN-Index có lúc tăng hơn 20 điểm và chạm 1.750 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản không tương xứng với đà tăng của chỉ số khi lực cầu chủ yếu mang tính thăm dò. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục trên diện rộng khiến bảng điện tử đảo chiều.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu cũng phân hóa mạnh, khiến VN-Index hạ độ cao, có thời điểm về dưới tham chiếu trước khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên.

Áp lực bán gia tăng rõ nét tại nhóm tài chính-ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu chuyển sang sắc đỏ như SHB, TCB, SSI, EIB, HCM, SHS, LPB và ACB; trong đó, LPB và TCB là hai mã kéo giảm VN-Index mạnh nhất. Dù vậy, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên như STB, VPB, HDB, MBB, VIB, BID và TCX.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí tiếp tục là điểm sáng. GAS tăng 5,6% lên 83.500 đồng/cổ phiếu, khớp 3,63 triệu đơn vị; BSR tăng 4,6% lên 27.200 đồng, khớp hơn 20,5 triệu đơn vị. PLX giữ giá trần tại 37.950 đồng, trong khi ASP tăng 6,6% lên 12.150 đồng và SFG tăng hơn 4% lên 10.750 đồng.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC là mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với hơn 3,4 điểm tăng. Cùng với VIC, STB, VHM, TCX và GVR duy trì sắc xanh. Ở chiều ngược lại, MWG, SSB, SSI, LPB và TCB giảm điểm; trong đó, TCB giảm 3% xuống 30.850 đồng.

Một số cổ phiếu nhỏ, có tính đầu cơ cao cũng tăng 4-5% như HSL, TNI, HHP và CRE. Tân binh LPS của Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank tăng 6% lên 31.800 đồng, khớp hơn 1,6 triệu đơn vị. Trong khi đó, PNJ, DIG, HPA, TCH, VVS, GIL, ACG, NHA và DXG giảm từ 3% đến gần 4%.

Trên sàn HNX, HNX-Index duy trì mức tăng khá dù cũng hạ độ cao trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, sàn này có 63 mã tăng và 71 mã giảm, HNX-Index tăng 3,68 điểm lên 282,32 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 47,1 triệu đơn vị, giá trị 827 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,8 triệu đơn vị, giá trị 117,6 tỷ đồng.

THD tiếp tục là động lực chính của HNX-Index khi tăng 6,2% lên 144.400 đồng, đóng góp hơn 2 điểm cho chỉ số. Nhóm dầu khí cũng ghi nhận diễn biến tích cực với PVS, PVC và PLC tăng từ 2% đến hơn 3%; trong đó, PVS khớp lệnh đứng thứ hai trên sàn với hơn 4,1 triệu đơn vị.

Một số mã thanh khoản cao như BVS, TNG, VFS, MBS và CEO giảm nhẹ, trong khi APS, VC3 và SHS mất 3-4%.

Trên UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,72 điểm xuống 127,46 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 23,8 triệu đơn vị, giá trị 408,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt thêm 6,6 triệu đơn vị, giá trị 92,3 tỷ đồng.

Tân binh V68 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh là điểm nhấn trên UPCOM khi duy trì sắc tím trong phiên đầu tiên giao dịch, tăng 39,8% lên 17.900 đồng, khớp 0,81 triệu đơn vị. OIL tăng 3,9% lên 13.500 đồng và MSR tăng 1,4% lên 42.400 đồng, cùng có thanh khoản trên 2 triệu đơn vị.

Thanh khoản thị trường được cải thiện về cuối phiên khi lực cầu tích cực trở lại. Giá trị giao dịch trên HOSE tăng 7% so với phiên trước, trong khi HNX và UPCOM tăng trên 30%. Tuy nhiên, giá trị giao dịch hơn 16.000 tỷ đồng trên cả ba sàn vẫn được xem là thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự trở lại mạnh.

Diễn biến phiên 18/8 cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng sau hai phiên giảm sâu trước đó. Triển vọng ngắn hạn vẫn gặp khó khăn, nhưng việc VN-Index giữ được sắc xanh sau nhịp tăng mạnh đầu phiên và lực cầu cải thiện về cuối phiên vẫn cho thấy thị trường chưa hoàn toàn mất động lực hồi phục./.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh cùng chiến lược tái cơ cấu danh mục Trước xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng dư nợ ký quỹ và tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản ổn định.

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