Hà Nội chủ động nguồn hàng đồ dùng học tập, siết hàng giả trước mùa tựu trường

Năm học mới 2026-2027 đang đến gần, thị trường sách giáo khoa, vở viết, balô và đồ dùng học tập tại Hà Nội bước vào cao điểm mua sắm. Nguồn hàng năm nay được các nhà sách, cơ sở kinh doanh chuẩn bị khá sớm, mẫu mã đa dạng, nhiều phân khúc giá.

Đáng chú ý, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng trong chi tiêu, xu hướng mua sắm cũng có sự thay đổi rõ rệt khi phụ huynh ưu tiên chất lượng, độ an toàn, nguồn gốc hàng hóa và nhu cầu sử dụng thực tế thay vì chỉ quan tâm đến mẫu mã.

Cùng với nỗ lực bảo đảm nguồn cung của doanh nghiệp, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường nắm bắt địa bàn, kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ năm học mới, nhất là sách, vở, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập dành cho trẻ em; qua đó góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sức mua tăng, nguồn hàng dồi dào

Những ngày giữa tháng 8, không khí mua sắm tại nhiều nhà sách, siêu thị và cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Tại các khu vực chuyên doanh sách, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ năm học mới được bố trí ở những vị trí thuận tiện, chia theo từng nhóm sản phẩm và cấp học để phụ huynh, học sinh dễ dàng lựa chọn.

Từ sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết đến bút, thước kẻ, hộp bút, màu vẽ, giấy thủ công, balô, bình nước…, nguồn cung trên thị trường khá phong phú. Các sản phẩm cũng được chia thành nhiều phân khúc, từ nhóm hàng phổ thông, có mức giá phù hợp với số đông gia đình đến những sản phẩm có thiết kế, chất liệu và tính năng cao hơn.

Ghi nhận tại một số điểm bán cho thấy lượng khách bắt đầu tăng mạnh, đặc biệt vào buổi tối và những ngày cuối tuần. Thay vì chờ sát ngày khai giảng mới mua sắm như trước đây, nhiều gia đình chủ động chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập từ sớm để tránh tình trạng đông đúc, đồng thời có thời gian so sánh giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Năm học 2026-2027, công tác chuẩn bị sách giáo khoa tiếp tục nhận được sự quan tâm của phụ huynh và nhà trường.

Việc chủ động nguồn sách, tổ chức cung ứng kịp thời có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ học tập ngay từ đầu năm học. Đây cũng là nhóm hàng có nhu cầu lớn và tập trung trong thời gian ngắn nên các đơn vị phát hành, nhà sách đã có kế hoạch dự trữ, phân phối từ sớm.

Chị Lê Thị Nga, đại diện một nhà sách trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khoảng thời gian từ cuối tháng Bảy đến trước khai giảng luôn là cao điểm tiêu thụ sách, vở và văn phòng phẩm. Do vậy, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch nhập hàng, theo dõi nhu cầu của từng nhóm sản phẩm để kịp thời bổ sung, hạn chế tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Học sinh lựa chọn đồ dùng học tập theo sở thích của các em. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

“Những ngày gần đây, lượng khách đến mua sắm tăng khá rõ, chủ yếu là phụ huynh đưa con đi mua sách vở, balô và các dụng cụ học tập. Chúng tôi đã chuẩn bị hàng từ sớm và thường xuyên rà soát lượng tồn kho để bổ sung những mặt hàng có sức mua lớn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong thời gian cao điểm,” chị Nga cho biết.

Không chỉ nguồn cung tăng, thị trường năm nay còn ghi nhận sự đa dạng về giá bán. Với cùng một loại sản phẩm, người tiêu dùng có thể lựa chọn nhiều mức giá khác nhau tùy thương hiệu, chất liệu, công năng và xuất xứ.

Nhiều nhà sách, đơn vị bán lẻ cũng triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc ưu đãi theo nhóm sản phẩm nhằm kích cầu trong mùa tựu trường.

Tuy nhiên, sự phong phú của thị trường cũng khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn. Trước hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng bắt mắt, nhất là những mặt hàng dành cho học sinh nhỏ tuổi, phụ huynh ngày càng quan tâm đến các thông tin về nhà sản xuất, chất liệu, độ bền và tính an toàn.

Chất lượng, an toàn trở thành tiêu chí quan trọng

Một trong những điểm đáng chú ý của thị trường đồ dùng học tập năm nay là xu hướng tiêu dùng theo hướng thiết thực, tiết kiệm. Trong điều kiện các gia đình phải cân đối nhiều khoản chi phí vào đầu năm học, phụ huynh có xu hướng lập danh sách trước khi mua, tận dụng những đồ dùng còn sử dụng tốt từ năm học trước và chỉ bổ sung những sản phẩm thực sự cần thiết.

Đưa con đi chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới, chị Đinh Ngọc Mai phụ huynh tại (Thanh Xuân Hà Nội) cho biết gia đình không đặt nặng việc phải mua toàn bộ đồ dùng mới mà ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.

Học sinh lựa chọn đồ dùng học tập cần thiết trước thềm năm học mới. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

“Năm học mới có nhiều khoản phải chi nên gia đình tôi thường kiểm tra lại đồ dùng của con trước, thứ nào còn tốt thì tiếp tục sử dụng. Khi mua vở, bút, balô hay dụng cụ học tập, tôi quan tâm nhiều hơn đến độ bền và chất lượng. Riêng những sản phẩm như bút màu, màu vẽ hoặc đồ dùng dành cho trẻ nhỏ, tôi chú ý kỹ nguồn gốc, nhãn hàng hóa và thông tin của nhà sản xuất,” chị Mai chia sẻ.

Theo nhiều cơ sở kinh doanh, tâm lý mua hàng của người tiêu dùng đang thay đổi khá rõ. Nếu trước đây mẫu mã bắt mắt, hình ảnh nhân vật hoạt hình hoặc thương hiệu nổi tiếng có thể là yếu tố quyết định thì hiện nay phụ huynh cân nhắc đồng thời nhiều tiêu chí như giá bán, công năng, độ bền và mức độ cần thiết.

Đối với balô, người mua quan tâm đến kích thước, trọng lượng, quai đeo, khả năng chịu lực và sự phù hợp với thể trạng học sinh.

Với vở viết, các tiêu chí như chất lượng giấy, độ sáng, độ dày và khả năng sử dụng với các loại bút được chú ý. Còn với bút màu, màu vẽ, đất nặn và những sản phẩm có khả năng tiếp xúc trực tiếp với da, phụ huynh đặc biệt quan tâm tới nguồn gốc và thông tin về chất liệu.

Học sinh cũng ngày càng tham gia nhiều hơn vào quá trình lựa chọn đồ dùng học tập. Bên cạnh yêu cầu về công năng, các em vẫn quan tâm đến màu sắc, thiết kế và sở thích cá nhân.

Việc được tự chọn một số đồ dùng cho năm học mới tạo tâm lý hào hứng trước ngày trở lại trường, song nhiều phụ huynh cho biết vẫn hướng dẫn con lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế, tránh mua quá nhiều đồ dùng chỉ vì mẫu mã đẹp.

Theo đại diện một cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm trên Đường Láng ( Láng, Hà Nội), người mua hiện có xu hướng hỏi kỹ hơn về xuất xứ, thương hiệu và giá bán. Nhiều phụ huynh đã chuẩn bị danh sách trước khi tới cửa hàng và dành thời gian so sánh các sản phẩm tương đương.

Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu đối với các nhà sản xuất và nhà phân phối. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng mẫu mã, doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến chất lượng, độ an toàn, thông tin minh bạch và mức giá phù hợp.

Đặc biệt, với nhóm hàng dành cho trẻ em, việc tuân thủ quy định về chất lượng, nhãn hàng hóa và cảnh báo an toàn không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là yếu tố tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Cùng với hệ thống bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử và mạng xã hội tiếp tục là kênh mua sắm được nhiều phụ huynh lựa chọn bởi sự thuận tiện và khả năng so sánh giá nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, sản phẩm có thông tin không đầy đủ hoặc chất lượng thực tế không tương xứng với quảng cáo.

Vì vậy, người tiêu dùng cần thận trọng với những mặt hàng có giá thấp bất thường; ưu tiên lựa chọn nhà bán hàng có thông tin rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn hàng hóa, nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu hoặc phân phối và chính sách đổi trả. Đối với sản phẩm sử dụng trực tiếp cho trẻ nhỏ, tiêu chí an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Tăng kiểm tra, ngăn hàng không rõ nguồn gốc

Thị trường đồ dùng học tập bước vào cao điểm cũng là thời điểm công tác quản lý thị trường được tăng cường. Khi nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn, nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc sản phẩm vi phạm quy định về nhãn hàng hóa trà trộn vào thị trường cũng cần được chủ động phòng ngừa.

Nguồn cung về đồ dùng học tập, vở viết trên thị trường khá phong phú. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại những cơ sở kinh doanh các mặt hàng phục vụ học sinh trước năm học mới.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hóa đơn, chứng từ; việc ghi nhãn, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đồng thời chú trọng phát hiện các dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đây là yêu cầu cần thiết bởi đồ dùng học tập là nhóm sản phẩm được học sinh sử dụng thường xuyên. Một số mặt hàng như bút màu, màu vẽ, đất nặn, keo dán, đồ dùng thủ công… có thể tiếp xúc trực tiếp với trẻ em.

Nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc sử dụng nguyên liệu không phù hợp có thể ảnh hưởng tới quyền lợi và an toàn của người sử dụng.

“Thời điểm trước năm học mới, nhu cầu mua sắm tăng cao nên công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cần được triển khai chủ động. Lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật,” ông Hùng cho biết.

Bên cạnh các cửa hàng, nhà sách và điểm kinh doanh truyền thống, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội cũng cần được chú trọng. Sự phát triển nhanh của hình thức bán hàng trực tuyến tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng nhưng đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong kiểm soát nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.

Để xây dựng thị trường hàng hóa phục vụ năm học mới ổn định, lành mạnh, công tác kiểm tra của lực lượng chức năng cần đi cùng trách nhiệm của doanh nghiệp và ý thức của người tiêu dùng.

Các cơ sở kinh doanh phải kiểm soát chặt nguồn hàng, thực hiện đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, niêm yết giá; tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Người tiêu dùng cũng cần lựa chọn các nhà sách, siêu thị, cửa hàng và kênh bán hàng có uy tín; kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua và lưu giữ hóa đơn, chứng từ cần thiết để bảo vệ quyền lợi khi phát sinh vấn đề. Việc chạy theo sản phẩm có giá quá thấp hoặc mẫu mã bắt mắt nhưng không có thông tin rõ ràng có thể tiềm ẩn những rủi ro không đáng có.

Với những gia đình có con nhỏ, việc chuẩn bị cho năm học mới cũng có thể được thực hiện theo hướng tiết kiệm, tránh lãng phí. Phụ huynh nên kiểm tra những đồ dùng còn có thể tiếp tục sử dụng, tham khảo yêu cầu của nhà trường, giáo viên trước khi mua; hạn chế mua quá nhiều sách tham khảo hoặc dụng cụ chưa thực sự cần thiết.

Năm học 2026-2027 đang đến gần, thị trường đồ dùng học tập tại Hà Nội được dự báo tiếp tục sôi động trong những ngày cuối tháng Tám. Nguồn cung dồi dào, nhiều phân khúc giá đang tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, song yêu cầu về chất lượng và an toàn cũng ngày càng được đặt cao hơn.

Sự chủ động của doanh nghiệp trong bảo đảm nguồn hàng, sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát cùng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm của mỗi gia đình sẽ góp phần tạo lập thị trường hàng hóa phục vụ năm học mới ổn định, minh bạch. Qua đó, mỗi cuốn sách, quyển vở, chiếc bút hay balô không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn trở thành hành trang thiết thực, an toàn để học sinh bước vào năm học mới./.

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.